O Dia dos Pais chegou e separamos aqui algumas bonitas frases e mensagens para você usar no cartão que acompanhará o presente ou mesmo em homenagens escolares:

publicidade

1) Ser pai é: sorrir, chorar, sofrer, gargalhar. Ser filho é: agradecer todos os dias a oportunidade de ter um pai como você. Feliz Dia dos Pais!

2) Ser pai é plantar e criar raízes, é ensinar segurando a mão com coragem e determinação. Te amo! Feliz Dia dos Pais

3) Pai! Obrigado por compartilhar comigo os melhores momentos da minha vida. Você é o melhor pai do mundo!

4) O senhor chorou por mim, enxugou minhas lágrimas quando o mundo me fez chorar, me ensinou coisas belas, e continua sendo uma peça fundamental para o funcionamento das batidas do meu coração. Feliz Dia dos Pais!

publicidade

5) Sua presença sempre me passou segurança para correr atrás de todos os meus sonhos. Agradeço a Deus por sua vida. Feliz Dia dos Pais!

6) Pai, você é o alicerce da minha vida, a minha direção e meu guia. Feliz Dia dos Pais!

7) Um pai tem a sabedoria de um mestre e a sinceridade de um amigo. Feliz Dia dos Pais!

8) Sei que posso contar com seu amor e sabedoria para me instruir. Obrigada por estar sempre comigo. Feliz Dia dos Pais!

9) A mais bela e marcante herança que um pai pode deixar a seu filho é a construção do caráter e os passos a serem seguidos. Feliz Dia dos Pais

10) Pai, cada segundo ao seu lado fez de você meu melhor exemplo a ser seguido. Te amo. Feliz Dia dos Pais!

11) Alguns heróis não têm capas. A estes chamamos de pai. Feliz Dia dos Pais!

12) Pai, você me segurou pelas mãos, e me levou pra conhecer a vida. Obrigado! Feliz Dia dos Pais

13) Ser pai é errar e acertar, é saber a hora certa de falar ou calar, é ter coragem de sempre ir adiante, sem ter medo falhar! Feliz Dia dos Pais!

14) Pai não é só aquele que carrega nos braços e ajuda nas horas de dificuldade, mas, também, o que aponta as direções certas que conduzem aos bons caminhos! Feliz Dia dos Pais!

15) Sei que não é fácil ser pai, posso ter lhe dado muito trabalho, mas dos tombos que tomei, sempre encontrei suas mãos para me levantar. Feliz Dia dos Pais!

16) Nesse dia tão especial quero agradecer por tudo que você fez e ainda faz por mim. Você é essencial em minha vida! Te amo! Feliz Dia dos Pais!

17) “O homem justo leva uma vida íntegra; como são felizes os seus filhos! – Provérbios 20.7”. Obrigado por sempre estar comigo me mostrando o caminho por onde andar. Feliz Dia dos Pais!

18) Entre tantos guerreiros, super-heróis, você, meu pai, é o mais valente e importante deles. Feliz Dia dos Pais!

19) Por toda a minha vida não vou me esquecer dos ensinamentos e das broncas que me fizeram um vencedor! Obrigado e Feliz Dia dos Pais!

20) Ser pai é exercer por uma vida o mais importante cargo que existe! Feliz Dia dos Pais!

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?