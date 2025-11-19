Espetáculo no Teatro Positivo promove conscientização sobre doação de órgãos nesta sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Teatro Positivo recebe, nesta sexta-feira (21/11), às 20h30, a 4ª edição do Dance Esperança – A Vida em Movimento, espetáculo criado para reforçar a importância da doação de órgãos. A apresentação reúne coreografias de vários estilos, como forró, ballet, hip-hop, jazz, tango e números infantis, em uma noite pensada para sensibilizar o público.

Serão 25 performances interpretadas por 111 bailarinos, entre profissionais e amadores de diferentes idades. A preparação começou há quatro meses e envolve também transplantados e familiares de doadores, que estarão presentes para reforçar a mensagem central do evento.

Os ingressos ainda estão disponíveis por R$ 60 e podem ser adquiridos diretamente com a organização pelo telefone (41) 99106-9666. Parte da renda será destinada às ações de conscientização sobre doação de órgãos.

O espetáculo conta com apoio do Sistema Estadual de Transplantes de Órgãos (SET-PR), ligado à Secretaria de Estado da Saúde, responsável pela coordenação da logística de transplantes no Paraná. Também apoiam a iniciativa a Associação Brasileira dos Transplantados (ABTX), a Associação dos Amigos do HC (AAHC) e o CEDIVIDA (Centro de Direitos à Vida da Pessoa Idosa).

Paraná é líder em transplantes

Líder nacional em doação de órgãos por dois anos consecutivos, o Paraná registrou em 2024 uma taxa de 42,3 doadores por milhão de habitantes, além da menor taxa de recusa familiar do país. Apenas no primeiro semestre, foram realizados 431 transplantes.

No ano, o estado somou 1.248 transplantes de córneas, 550 de rins, 304 de fígado e 43 de coração. Ainda assim, 3.401 paranaenses aguardavam por um órgão, segundo o Relatório Brasileiro de Transplantes (RBT). Em todo o país, o Sistema Único de Saúde (SUS) financia mais de 85% dos transplantes. A principal dificuldade segue sendo a autorização das famílias.

Serviço

Dance Esperança – A Vida em Movimento

Data: sexta-feira (21/11)

Horário: às 20h30

Local: Teatro Positivo, na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5300, no bairro Campo Comprido

Ingressos: R$ 60, diretamente com a organização pelo telefone (41) 99106-9666