Espetáculo infantil “A Arca de Noé” volta aos palcos de Curitiba

A Arca de Noé, espetáculo teatral infantil que obteve nove indicações ao Troféu Gralha Azul e circulou por várias regiões do Brasil através do Programa Petrobras Cultural Para Crianças, retorna em 2025 aos palcos de Curitiba, no Teatro Guaíra. As apresentações, de classificação livre, ocorrerão no Guairinha nos dias 28 e 29 de junho de 2025, às 16h. Os ingressos, com preços a partir de R$60,00, podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Guaíra (Rua Conselheiro Laurindo, 175) e pelo Diskingressos.

O espetáculo narra as peripécias de seis animais dentro da embarcação de São Francisco, uma arca giratória em estilo caiçara. De diferentes espécies, eles terão de se unir e trabalhar em grupo para ajudar a coruja a soltar a voz e cantar.

Inspirada nas canções de Vinícius de Moraes e Toquinho, a peça é um verdadeiro encontro entre a literatura, o teatro e a música popular brasileira. Vinícius escreveu poemas de espírito infantil para seus filhos e, um dia, resolveu transformá-los em música com a parceria de Toquinho. Daí para o teatro foi um pulo, e A Arca de Noé, com alguns de seus poemas mais famosos, como “O Pato”, “Corujinha”, “Pinguim” e “São Francisco”, transformaram-se em verdadeiros hinos cantados por crianças de todo o Brasil.

Serviço – Arca de Noé

Datas: 28 e 29 de junho de 2025 (sábado e domingo), às 16h

Local: Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha (Rua XV de Novembro, 971)

Tempo de duração do espetáculo: 1 hora

Classificação: Livre

Especificações do espetáculo: Teatro

Preços dos Ingressos: Inteira: R$120,00 (CENTO E VINTE REAIS)

50% de desconto para a classe artística e para alunos de teatro, dança e música, mediante apresentação de comprovante/carteirinha. Desconto não cumulativo com outros benefícios previstos em lei.

Venda de ingressos: Disk Ingressos

Texto e direção: Edson Bueno

Uma Produção de Márcio Roberto

