Espetáculo “Balas de Goma” celebra 31 anos da Cia Pé no Palco em Curitiba

Com interpretação em Libras e sessões gratuitas, a peça “BALAS DE GOMA – numa terra que desmorona” entra em cartaz no Miniauditório do Teatro Guaíra até 30 de agosto. A montagem marca as três décadas de trajetória da Companhia Pé no Palco e reúne solos criados por Fátima Ortiz, Pedro Bonacin e ErtaAle.

Sob a direção de Vanessa Corina, as trajetórias individuais dos atores se transformam em um espaço cênico único que aborda luto, solidão e vulnerabilidade artística por meio da autoficção. O espetáculo convida o público a refletir sobre como continuar criando diante de um mundo em constante desmoronamento.

As apresentações ocorrem de terça a sábado, às 20h, e aos domingos, às 19h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados 1 hora antes de cada sessão na bilheteria do local. As sessões contam com interpretação em Libras entre os dias 27 e 30 de agosto.

Serviço

Espetáculo: BALAS DE GOMA – numa terra que desmorona

BALAS DE GOMA – numa terra que desmorona Temporada: Até 30 de agosto de 2026

Até 30 de agosto de 2026 Horários: Terça a sábado, às 20h; domingo, às 19h

Terça a sábado, às 20h; domingo, às 19h Local: Miniauditório – Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Rua Amintas de Barros, 70 – Centro, Curitiba/PR)

Miniauditório – Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Rua Amintas de Barros, 70 – Centro, Curitiba/PR) Ingressos: Gratuitos (retirada 1 hora antes no local)

Gratuitos (retirada 1 hora antes no local) Classificação etária: 16 anos

16 anos Duração: 70 minutos

70 minutos Acessibilidade: Interpretação em Libras de 27 a 30/08