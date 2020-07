O fim de semana promete para os amantes do sertanejo. Nesta sexta-feira (17), a dupla Chitãozinho & Xororó retorna para mais uma live trazendo sucessos da carreira.

No sábado (18), o festival “Encontro de Gerações” reúne grandes nomes do gênero, como Rionegro e Solimões, Yasmin Santos e Diego e Arnaldo, as apresentações começam às 19h. Crystian e Ralf também fazem show no mesmo dia, às 21h.

E, pra fechar, no domingo (19) a dupla João Bosco & Vinícius abrem a programação, às 13h. O primeiro dia da semana também recebe o festival ‘Live Nordeste pela Vida’ com a presença de cantores e bandas da região. Elba Ramalho, Duda Beat e Alceu Valença são alguns nomes confirmados.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (17)

19h – Angela Ro Ro pelo YouTube

20h – Paula Toller pelo YouTube

20h – Esteban Tavares pelo portal da Som Livre

20h – Roberta Sá pelo YouTube

20h – Di Paulo e Paulino pelo YouTube

20h30 – Jorge Aragão pelo YouTube

22h15 – Chitãozinho & Xororó pelo YouTube

Sábado (18)

13h – Elton John – ao vivo na Itália (1989) pelo YouTube

15h – Felipe Araújo e Ferrugem pelo YouTube

15h – Dennis DJ pelo YouTube

16h30 – Francisco, El Hombre pelo YouTube

17h – Babado Novo pelo YouTube

19h – Elba Ramalho pelo YouTube

19h – Encontro de Gerações com Rionegro e Solimões, Yasmin Santos e Diego e Arnaldo pelo YouTube

20h – Limão com Mel pelo YouTube

21h – Crystian e Ralf pelo YouTube

21h – Wehoo Digital Mood com Nando Reis e Bhaskar pelo YouTube

Domingo (19)

13h – João Bosco & Vinícius pelo YouTube

15h – Live Nordeste pela Vida com Alceu Valença, Elba Ramalho, Duda Beat, Geraldo Azevedo e mais pelo YouTube

16h30 – Scalene pelo YouTube

17h – Marcelo Falcão participação especial de Filipe Ret pelo YouTube

18h – Rael pelo YouTube

18h – Solange pelo YouTube

20h – Anjos de Resgate pelo YouTube