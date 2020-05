O fim de semana do dia 15 e 17 de maio promete muita música boa pra espantar o friozinho e agitar a galera de casa. As famosas lives que estão acontecendo durante a pandemia tem programação de diversos gêneros musicais.

Nesta sexta-feira (15), o destaque vai para o Molejo, às 20h, e para o Festival #SeparadosMasJuntos com grandes nomes da música atual, como Claudia Leitte, Anitta, Michel Teló e Vitor Kley, os shows começaram a partir das 21h.

Já no sábado (16), o Festival Pipoca e Guaraná abre a sessão de lives, às 14h, com apresentações de Péricles, É o Tchan, Jota Quest e ainda conta com a participação do ator e ex-BBB Babu.

Pra fechar o fim de semana, no domingo (17) está dominado pelo sertanejo, Sérgio Reis e Renato Teixeira fazem shows juntos, às 14h, e Matogrosso e Mathias encerram o dia com cantando os famosos modões, às 17h.

Confira a programação completa

Sexta-Feira (15)

19h – Gabriel O Pensador pelo YouTube

20h – Molejo pelo YouTube

20h – Pedro Sampaio pelo YouTube

21h – Ana Carolina pelo YouTube

21h – Festival #SeparadosMasJuntos com Claudia Leitte, Anitta, Michel Teló, Vitor Kley e Mais pelo YouTube da Rádio Disney

22h45 – Melim pelo YouTube

Sábado (16)

14h – Festival Pipoca e Guaraná com Péricles, É o Tchan, Babu e Jota Quest pelo YouTube

16h – Lexa pelo YouTube

16h – Palavra Cantada pelo YouTube

17h – Grupo Pixote pelo YouTube

18h – Zé Neto & Cristiano pelo YouTube

20h – Paulo Ricardo pelo YouTube

21h – Renan da Penha pelo Instagram

21h40 – Bruno e Marrone pelo YouTube

22h – Furacão 2000 pelo YouTube

Domingo (17)

12h – Diogo Nogueira pelo YouTube

14h – Sérgio Reis e Renato Teixeira pelo YouTube

16h – Wesley Safadão e Raça Negra pelo YouTube

17h – Matogrosso e Mathias pelo YouTube

