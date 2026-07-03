Programe-se

Duquesa e Chico César comandam a noite artística em Curitiba nesta sexta-feira

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 03/07/26 08h10
Prefira a Tribuna no Google
Duquesa é considerada uma das maiores vozes femininas do rap brasileiro atual
Duquesa é considerada uma das maiores vozes femininas do rap brasileiro atual. Foto: Divulgação/ Steffany Lima.

Nesta sexta-feira, dia 3 de julho de 2026, Curitiba oferece opções que vão de shows de MPB e rap nacional até festivais de dança e experiências gastronômicas exclusivas. O grande destaque do dia fica por conta das apresentações de Chico César e da rapper Duquesa, além da abertura de um dos maiores festivais de dança urbana do país.

Shows e Vida Noturna

  • Chico César
    • O que é: Apresentação intimista de um dos maiores nomes da música brasileira.
    • Estilo: MPB e música nordestina.
    • Local: CAIXA Cultural de Curitiba — Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro.
    • Ingressos aqui.
  • Duquesa
    • O que é: Show solo da rapper baiana trazendo os sucessos de seu último álbum “SIX.” (2025) e dos discos “TAURUS” e “Taurus Vol. 2”.
    • Local: Tork N’ Roll.
    • Ingressos: À venda exclusivamente online aqui, a partir de R$ 110 mais taxa administrativa (com opção de meia-entrada solidária mediante doação de alimento).
  • Especial Indie Hits (Arctic Monkeys & The Strokes)
    • O que é: Uma noite dedicada aos fãs de indie rock organizada pela Brianstorm Produções, com músicas de Arctic Monkeys, The Strokes e clássicos do gênero.
    • Horário: A partir das 21h00.
    • Local: Jokers Pub — Rua São Francisco, 164, Centro.

Festivais e Grandes Eventos

  • FIH2 – Festival Internacional de Hip Hop
    • O que é: Abertura oficial do festival que reúne os melhores grupos de dança urbana do país, com disputas e blocos especiais de K-pop.
    • Local: Teatro Positivo — Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido.
  • 42ª Festa do Frango, Polenta e Vinho de Santa Felicidade
    • O que é: Evento integrante do Inverno Curitiba 2026, que une pratos italianos a apresentações folclóricas e shows dançantes (moda de viola e pop italiano).
    • Local: Bosque São Cristóvão — Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, 188, Santa Felicidade.
    • Ingressos: R$ 12 (adquiridos diretamente no local).

Teatro e Apresentações Solo

  • Stand-up Comedy: “Minha Vida é Massa”
    • O que é: Show de comédia com o humorista Edson Massa, com duração aproximada de 70 minutos.
    • Horário: Abertura da casa às 22h00; início do show às 22h30.
    • Local: Gaslight Comedy Club — Rua Sete de Abril, 835, Lojas 4 e 5, Alto da Rua XV.
    • Ingressos: Disponíveis para compra antecipada ou na bilheteria do local.

Gastronomia e Experiências

  • Festival do Café Especial
    • O que é: Degustações e experiências focadas em cafés especiais em parceria com o Fuga Café.
    • Horário: A partir das 16h00.
    • Local: Shopping Curitiba — Rua Brigadeiro Franco, 2300, Centro.
  • Aula/Show: Cozinha Italiana Clássicos
    • O que é: Aula gastronômica interativa ensinando o preparo de pratos clássicos da Itália.
    • Horário: Às 19h00.
    • Local: La Mia Cucina – Escola de Gastronomia — Rua Paulo Graeser Sobrinho, 1124, Mercês.

Atração Familiar (Arredores)

  • Circo Rhoney Espetacular
    • O que é: Espetáculo circense tradicional para todas as idades.
    • Horário: Às 20h00.
    • Local: Rodovia da Uva, 2363, Roça Grande, Colombo (Região Metropolitana de Curitiba).
Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google