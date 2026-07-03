Duquesa e Chico César comandam a noite artística em Curitiba nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, dia 3 de julho de 2026, Curitiba oferece opções que vão de shows de MPB e rap nacional até festivais de dança e experiências gastronômicas exclusivas. O grande destaque do dia fica por conta das apresentações de Chico César e da rapper Duquesa, além da abertura de um dos maiores festivais de dança urbana do país.

Shows e Vida Noturna

Chico César O que é: Apresentação intimista de um dos maiores nomes da música brasileira. Estilo: MPB e música nordestina. Local: CAIXA Cultural de Curitiba — Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro. Ingressos aqui.

Duquesa O que é: Show solo da rapper baiana trazendo os sucessos de seu último álbum “SIX.” (2025) e dos discos “TAURUS” e “Taurus Vol. 2”. Local: Tork N’ Roll. Ingressos: À venda exclusivamente online aqui, a partir de R$ 110 mais taxa administrativa (com opção de meia-entrada solidária mediante doação de alimento).

Especial Indie Hits (Arctic Monkeys & The Strokes) O que é: Uma noite dedicada aos fãs de indie rock organizada pela Brianstorm Produções, com músicas de Arctic Monkeys, The Strokes e clássicos do gênero. Horário: A partir das 21h00. Local: Jokers Pub — Rua São Francisco, 164, Centro.



Festivais e Grandes Eventos

FIH2 – Festival Internacional de Hip Hop O que é: Abertura oficial do festival que reúne os melhores grupos de dança urbana do país, com disputas e blocos especiais de K-pop. Local: Teatro Positivo — Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido.

42ª Festa do Frango, Polenta e Vinho de Santa Felicidade O que é: Evento integrante do Inverno Curitiba 2026, que une pratos italianos a apresentações folclóricas e shows dançantes (moda de viola e pop italiano). Local: Bosque São Cristóvão — Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, 188, Santa Felicidade. Ingressos: R$ 12 (adquiridos diretamente no local).



Teatro e Apresentações Solo

Stand-up Comedy: “Minha Vida é Massa” O que é: Show de comédia com o humorista Edson Massa, com duração aproximada de 70 minutos. Horário: Abertura da casa às 22h00; início do show às 22h30. Local: Gaslight Comedy Club — Rua Sete de Abril, 835, Lojas 4 e 5, Alto da Rua XV. Ingressos: Disponíveis para compra antecipada ou na bilheteria do local.



Gastronomia e Experiências

Festival do Café Especial O que é: Degustações e experiências focadas em cafés especiais em parceria com o Fuga Café. Horário: A partir das 16h00. Local: Shopping Curitiba — Rua Brigadeiro Franco, 2300, Centro.

Aula/Show: Cozinha Italiana Clássicos O que é: Aula gastronômica interativa ensinando o preparo de pratos clássicos da Itália. Horário: Às 19h00. Local: La Mia Cucina – Escola de Gastronomia — Rua Paulo Graeser Sobrinho, 1124, Mercês.



Atração Familiar (Arredores)

Circo Rhoney Espetacular O que é: Espetáculo circense tradicional para todas as idades. Horário: Às 20h00. Local: Rodovia da Uva, 2363, Roça Grande, Colombo (Região Metropolitana de Curitiba).

