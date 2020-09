Depois de aproximadamente três meses, o Cine Drive In Família Madalosso, em Curitiba, resolveu encerrar as atividades. Criado inicialmente para durar um mês, o projeto recebeu 20 toneladas de doação de alimentos e apresentou 75 sessões de filmes com ingressos esgotados. Cerca de 7200 carros foram até o estacionamento do restaurante em Santa Felicidade transformado em cinema.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Festival Pão com Bolinho vai de 1º a 20 de setembro. Veja todos os participantes!

A proposta do cinema drive-in surgiu logo no início da pandemia. Com as regras de isolamento social e a insegurança do período atual, o cinema no carro tornou-se uma opção de entretenimento segura na capital paranaense. Com tantos outros cinemas em estacionamento pela cidade, o Madalosso investiu no diferencial de incluir a tradicional polenta do restaurante no menu do drive-in.

Segundo Lorenzo Madalosso, sócio proprietário do restaurante, o projeto faz parte de uma nova frente de gestão da rede. Com o encerramento do drive-in, a empresa pretende trazer novidades em breve. “Em breve, vocês vão acompanhar grandes novidades que lançaremos, com novos pontos de venda da Família e produtos com intuito de estar cada vez mais próximos dos nossos clientes”, explica o sócio.

Atualmente, o Madalosso segue com delivery, drive-thru e atendimento presencial no salão, de acordo com todas as medidas e cuidados recomendados pelos órgãos de saúde.

publicidade

As doações recebidas durante os três meses de cine drive-in serão entregues para instituições beneficiadas da FAS, Hospital San Julian e Ação Solidária Curitiba.

Serviço

Madalosso

Endereço: Av. Manoel Ribas, 5875 – Santa Felicidade, Curitiba – PR, 82400-000

Horário:

Segunda a sábado (11h30 – 15h / 18h30h-22h30)

Domingo (11h30 – 15h30)

Telefone: (41) 3372-2121