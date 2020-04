Ultimamente tem havido uma sintonia estranha entre crítica e público. Filmes que fazem sucesso são majoritariamente elogiados pela crítica. Como pode? Brincadeiras à parte, isso provavelmente se deve ao rejuvenescimento da crítica e ao aumento da qualidade de algumas produções destinadas ao grande público.

publicidade

Um bom exemplo, entre muitos, é “Coringa”, legitimado no Festival de Veneza, endossado pela crítica e adorado por boa parte do público. Pode não ter sido um estouro como “Vingadores: Ultimato”, mas fez lá seu estrago e se tornou assunto obrigatório por algum tempo.

O longa turco “Milagre na Cela 7”, de Mehmet Ada Öztekin, no entanto, é uma das refilmagens de um sucesso sul-coreano de 2013 e tem tudo para trazer novos atritos entre crítica e público.

Foi o maior sucesso de bilheteria na Turquia em 2019 e tem um aspecto de folhetim (enquanto o original era mais cômico) que tende a agradar um grande número de pessoas e a fazer críticos espumarem.

Não à toa, está entre os mais vistos da Netflix, plataforma na qual estreou em março. É um filme que apela demais para o sentimentalismo, ultrapassando com frequência o limite entre um bom melodrama e o dramalhão açucarado.

Na trama, o deficiente mental Memo é injustamente acusado da morte de uma colega de escola de sua filha, Ova. A vítima, por sua vez, é herdeira de um alto comandante do Exército, que não pensa duas vezes antes de manipular jurados e oficiais para condenar Memo ao enforcamento.

Os momentos de Memo no presídio e o progressivo entrosamento com os demais presos dão um aspecto realista interessante, que se contrapõe aos exageros sentimentais.

Eis que no meio do mar de açúcar surge a magia desconcertante de uma criança, uma atriz muito bem escolhida, fundamental para que suas cenas mais fortes funcionem – Nisa Sofiya Aksongur. É ela que torna mágico, por exemplo, o momento em que Ova visita o pai clandestinamente, com a ajuda de um presidiário com certo poder e influência sobre alguns guardas.

Nesses momentos, o filme alcança uma força que vem do simples encontro proibido entre pai e filha. Sua fraqueza, por ironia, é que as circunstâncias que fizeram o encontro ser proibido são mal pensadas e desenvolvidas.

Ou seja, os grandes momentos só existem porque algo na construção narrativa falhou, o que torna esses momentos, em retrospecto, mais frágeis.

Há o óbvio destaque da menina, que corta nossos corações, mas é necessário apontar para o acerto da interpretação de Aras Bulut Iynemli, no papel muito difícil do deficiente mental. Sua atuação está no tom certo, entre o infantil e o sensível, respeitoso com pessoas nessa condição.

Outra grande atuação é a de Yurdaer Okur, como o comandante. É um vilão folhetinesco, uma pessoa totalmente do mal, que só não escorrega para o caricatural por causa do trabalho do ator.

Na corda bamba, o filme tem seu charme, sobretudo na maneira como mostra que os presidiários têm muito mais caráter que o comandante. Pena que tudo seja prejudicado por um acúmulo de clichês acima do tolerável.

MILAGRE NA CELA 7

Avaliação: bom

Onde: Disponível na Netflix

Classificação: 16 anos

Elenco: Aras Bulut Iynemli, Nisa Sofiya Aksongur e Deniz Baysal

Produção: Turquia, 2019

Direção: Mehmet Ada Öztekin