As dores nas costas, ou dorsalgia, estão entre as causas mais frequentes de afastamento do trabalho no Brasil, de acordo com dados da secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Essa era a realidade anterior à pandemia do novo coronavírus, quando o trabalho remoto, ou o home office, ainda não estava tão disseminado.

Desde março, quando a Covid-19 se espalhou pelo país e boa parte da população deu início às medidas de isolamento social, não será surpresa nenhuma se as reclamações das dores nas costas aumentarem.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% das pessoas no mundo terão, um dia, uma crise – especialmente na região lombar. As dores dessa região, chamadas de lombalgia, são as que se destacam no momento porque estão ligadas a um hábito bastante comum: o ato de sentar-se. Nessa posição, o corpo aplica uma pressão maior na área, favorecendo o desconforto.

De acordo com o médico ortopedista especialista em coluna, Ed Marcelo Zaninelli, do Hospital VITA, em Curitiba, as dores na região da lombar podem se divididas em quatro causas principais. “A má postura, o excesso de peso, esforços físicos e a falta de preparo muscular melhor (a falta de exercício)”, afirma.

Destes, o erro na postura e a falta de um preparo físico geralmente passam despercebidos, especialmente em tempos de trabalho em casa. Ainda, adotar uma postura correta não se trata apenas de sentar-se adequadamente (mantendo os joelhos e coluna em ângulos retos, e os monitores do computador na altura dos olhos, por exemplo).

Corrija a postura

Erra-se na postura quando, ao se abaixar para pegar um objeto do chão, ainda que seja leve, a pessoa optar por dobrar a coluna, ao invés de as pernas. Quanto mais pesado for o objeto, pior a resposta do corpo mais tarde.

“Toda vez que tiver que pegar o peso, deve trazer ele próximo ao seu corpo. A alavanca de flexão vai ser melhor quanto mais próximo estiver do seu corpo”, aconselha o especialista, que cita outras atividades do dia a dia que podem trazer problemas. “Passar aspirador embaixo de um móvel, por exemplo. O certo é você não se abaixar, mas sim mover o móvel, limpar e depois retornar ao local”.

Exercícios práticos

Exercícios de alongamento são as principais indicações para manter os músculos preparados, e prevenir as dores. Como a coluna é um elo de ligação entre os braços e pernas, os movimentos voltados para os membros ajudam a coluna também.

Confira abaixo algumas dicas de exercícios que podem ser feitos diariamente para fortalecer a região lombar das costas, de acordo com o ortopedista Ed Marcelo e com a fisioterapeuta Gabriela Martinelli:

