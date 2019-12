Em plena segunda-feira (09), a Ópera de Arame foi palco de uma verdadeira festa para os amantes da música alternativa. Os ingleses da Metronomy agitaram a galera em show intimista para o público formado por maioria jovem.

Depois de passarem por São Paulo, Joseph Mount, Anna Prior, Olugbenga Adelekan, Oscar Cash e Gabriel Stebbing vieram a capital paranaense em show único apresentado o novo álbum Metronomy Forever, lançado em agosto deste ano, além de grandes sucessos que marcaram a carreira da banda, como: The Bay, She Wants, I’m Aquarius, Love Letters, Radio Ladio e The Look, música que ganhou grande notoriedade após fazer parte da trilha sonora da novela A Dona do Pedaço, exibida na Globo, no horário das nove.

Minimalista, enigmático e futurístico. Dispensando a famosa pontualidade inglesa, o grupo subiu ao palco com um pouco mais de 15 minutos de atraso, trajando um figurino completamente branco abrindo o show com a primeira música do último álbum, Wedding.

Metronomy em Curitiba. Foto: Lucas Dias/Gazeta do Povo

Sem telão, performances extravagantes e improvisações. A trupe de Joseph conquistou o público com dancinhas sutilmente engraçadas bem característico ao estilo londrino: elegante. Contudo, um dos melhores momentos da noite foi o carinho de cada integrante em arriscar pronunciar uma palavra ou frase em português, como: ‘obrigado’ e ‘adoro vocês’.

Assim como foi em São Paulo e nas apresentações anteriores da nova turnê, o show teve uma hora e meia contando com a mesma setlist. Confira abaixo:

Intro – Wedding Lately The Bay Wedding Bells Corinne Whitsand Bay Everything Goes my Way She Wants Reservoir Walking in the Dark Boy Racers Lying Low Insecurity I’m Aquarius End of You Too Old Skool Salted Caramel Ice Cream The Look Love Letters Sex Emoji Upset my Girlfriend Radio Ladio

Sem muita surpresa ou expectativa, Metronomy fez um show simples, contagiante e dançante. No geral, o show serviu para satisfazer o público de apenas conhecer ao vivo os grandes sucessos da banda .

After Party

E a festa não acabou. Depois da apresentação dos ingleses, a vocalista da banda brasileira Cansei de Ser Sexy (CSS), Lovefoxxx, e o baixista do Metronomy, Olugbenga Adelekan agitaram a noite com discotecagem eletrônica no Ópera Arte, o restaurante bar localizado no subsolo do Ópera de Arame.