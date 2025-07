Domino’s oferece 50% de desconto em pizzas salgadas na Semana Dominada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Para comemorar o Dia Mundial da Pizza, celebrado nesta quinta-feira, 10 de julho, a Domino’s Pizza lança a tradicional campanha “Semana Dominada”, oferecendo 50% de desconto em pizzas médias e grandes nos sabores salgados. A promoção é válida de 7 a 13 de julho, exclusivamente nos canais oficiais da marca — aplicativo, site, telefone e balcão — em lojas participantes.

Os clientes poderão escolher entre diferentes tipos de massa, incluindo a famosa borda recheada, uma das preferidas do público. A ação é uma oportunidade imperdível para quem deseja saborear suas pizzas favoritas com um ótimo custo-benefício.

Além disso, a Domino’s apresenta a promoção “Refri em Dobro”, válida de 7 a 21 de julho. Na compra de uma unidade de Coca-Cola 500ml ou 600ml (versão regular ou zero açúcar), o consumidor ganha outro refrigerante gratuitamente, podendo escolher qualquer sabor disponível. A oferta é limitada a duas unidades por pedido e segue as mesmas regras de canais e lojas participantes.

Durante o mês de julho, a marca também promete movimentar suas redes sociais com conteúdos especiais e ativações com influenciadores digitais, reforçando o clima festivo em torno da data.

As promoções são válidas enquanto durarem os estoques e não são cumulativas com outras ofertas, cupons ou combos. Para mais informações e para consultar as lojas participantes, acesse: www.dominos.com.br.