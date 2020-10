Um doce de origem inglesa, sucesso em Curitiba, com o ingrediente base mais brasileiro de todos, inspirado no rango preferido de um americano, com a carne mais cultuada do mundo? Este é o Baconoffi, o Banoffi com bacon criado pela confeiteira Renata Ferian, da Doceria Banoffi. A iguaria é uma explosão de sabores combinados pela curitibana em homenagem ao Rei do Rock Elvis Presley.

publicidade

Ninguém duvida da criatividade do brasileiro, especialmente quando o assunto é gastronomia. Diariamente conhecemos combinações de sabores que, inicialmente, causam estranheza, mas que por muita vezes acabam gerando curiosidade e até caindo no gosto das pessoas. Agora, existe um novo candidato para conquistar o paladar de quem gosta de experimentar a mistura de um doce muito famoso com um salgado adorado de forma quase unânime. Este é o Baconoffi.

+ Leia mais: Óleo ou manteiga? Descubra qual a gordura ideal para deixar o bolo mais gostoso

Conhecida por ser a precursora em popularizar o doce inglês na capital paranaense no início dos anos 2000, a chef patisserie Renata desenvolveu a receita usando como base um dos pratos favoritos do cantor Elvis Presley. “O Rei do Rock adorava preparar um sanduíche com pasta de amendoim, banana e bacon. Quando fiquei sabendo da história, foi inevitável pensar em uma receita para homenageá-lo usando com base da Banoffi”, explica Renata.

Segundo ela, foram necessárias fazer algumas adaptações para garantir que os sabores tivessem uma combinação adequada. “Para a base da massa, usamos amendoim. Além disso, finalizamos com caramelo salgado. Essas alterações permitiram uma harmonização melhor dos ingredientes da Banoffi com o sabor defumado e salgado do bacon”, explica a cozinheira.

publicidade

Renatta explica ainda que antes de lançar a Baconoffi, pediu a opinião de pessoas próximas sobre a combinação e foi fazendo ajustes até chegar ao resultado ideal. “Como é uma combinação improvável, foram vários testes até chegar ao resultado ideal. Mas posso dizer que foi uma missão deliciosa chegar ao melhor sabor”, explica a confeiteira. De acordo com ela, a torta pode ser consumida na própria confeitaria ou em casa, pedindo pelo site (banoffi.com.br) ou retirando na loja. É possível comprar apenas a fatia (R$ 14) ou a torta inteira (R$ 105).

+ Veja também: Sabe como fazer pão? Dez receitas fáceis para aprender na quarentena

Infelizmente, apenas quem estiver em Curitiba poderá experimentar a iguaria, por um tempo limitado. “Por questões logísticas e para preservar o frescor do produto, não conseguimos para outras cidades ou estados”, explica Renatta. Mas a confeiteira afirma que, se a torta fizer sucesso, nada impede que a Baconoffi passe a fazer parte do cardápio de maneira vitalícia. “Tudo vai depender da aceitação. Se muita gente começar a pedir, podemos até avaliar alguma maneira de disponibilizar a torta em outras localidades do Brasil”, destaca a doceira.