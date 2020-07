Está sobrando mais tempo agora na quarentena? Dá para aproveitar o período em casa para estudar e aprender aquele curso que sempre teve vontade de fazer, mas não tinha tempo ou mesmo dinheiro sobrando no fim do mês.

publicidade

A Prefeitura de Curitiba, o Senai-PR, a Fundação Getúlio Vargas e outras instituições oferecem gratuitamente, ou a um preço honesto, cursos variados. Confira a lista feita pela Tribuna:

LEIA TAMBÉM – Plataforma ajuda artesãos de Curitiba a criar loja online em apenas três minutos

Como os cursos presenciais oferecidos pelas regionais da cidade foram suspensos por causa da pandemia do novo coronavírus, os professores estão oferecendo aulas on-line a um custo de até R$ 60 ao mês. São aulas de instrumentos, como violão popular, violino, bateria, baixo, e também cursos de canto, dança, teatro e até ioga. Confira a lista completa de aulas e contato com os professores aqui.

O Senai-PR oferece cursos profissionais para quem pretende se aprimorar. São ao todo 19 opções, como inteligência artificial, consumo consciente de energia, finanças pessoais, segurança no trabalho, propriedade intelectual e tecnologia da programação. Os cursos tê início imediato e duram em média 40 horas.

publicidade

A empresa oferece em seu site algumas modalidades de cursos gratuitos de desenho, que podem ser feitos por crianças e também adultos. As atividades demoram em média 60 minutos e ensinam sobre como desenhar com emoção, criatividade e criação de desenhos de planetas com aquarela.

A FGV também oferece nesta quarentena uma variedade de cursos sobre economia, direito, marketing, vendas e gestão. São aulas que variam do Direito Penal e Econômico até Segurança Digital e Direitos e deveres do cidadão em tempos de covid-19. As aulas são de curta e média duração, que variam de cinco a 30 horas. Os participantes que passarem na avaliação final têm direito a um certificado de participação.

A fundação do Banco Bradesco possui uma variedade de cursos que vão da área da administração, contabilidade e finanças, a informática, pedagogia e desenvolvimento pessoal. A plataforma oferece roteiros de estudo e material didático, além de indicar outros cursos gratuitos que podem complementar o estudo.