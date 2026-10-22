Dionne Warwick, jazz cigano e Zé do Caixão: o que fazer em Curitiba nesta quinta (22)

Curitiba tem uma quinta-feira (22) com atrações culturais para diferentes públicos, de shows internacionais a apresentações instrumentais e teatro. Entre os destaques estão a cantora norte-americana Dionne Warwick, que traz ao Guairão a turnê de despedida Over and Out – A Farewell Tour, e a 4ª edição do Festival Manouche, dedicada ao jazz cigano, com ingressos a preços populares no Teatro Paiol.

A programação também reúne opções gratuitas, como sessões de cinema na Cinemateca de Curitiba, a exibição de Exorcismo Negro no Cineclube Ratazanas e uma aula-passeio sobre a história ferroviária no Museu Ferroviário. Há ainda debate sobre a cobertura jornalística de crimes reais na PUCPR, além da exposição internacional Titanic, com objetos originais e ambientes recriados.

Confira, a seguir, as principais atrações:

Shows e apresentações

4ª edição do Festival Manouche Curitiba

Seis dias dedicados ao Gypsy Jazz (Jazz Cigano). A programação principal acontece, de terça a quinta-feira (22), com ingressos a preços populares (R$ 15 inteira / R$ 7,50 meia). Nesta quinta, se apresentam Carla Zago & Gypsy Jazz Club.

Horário: às 20h;

Local: Teatro Paiol;

Ingressos: venda via Sympla.

Dionne Warwick

A estrela norte-americana do pop e da soul music apresenta a turnê Over and Out – A Farewell Tour, celebrando 66 de carreira e seus maiores sucessos em parceria com Burt Bacharach.

Horário: às 21h;

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão);

Ingressos: venda via DiskIngressos e bilheteria do Teatro Guaíra.

Haicai Trio

O grupo instrumental apresenta um programa dedicado às conexões entre a música de concerto e diferentes expressões regionais, interpretando obras como As Quatro Estações Portenhas, de Astor Piazzolla, e peças de Armando Ghidoni, Alberto Marino e Paquito D’Rivera através de clarineta, clarone e piano.

Horário: às 19h30;

Local: Teatro Londrina – Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79);

Entrada: gratuita mediante retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

Mistério Buffo

Com atuação, adaptação e tradução inéditas de Douglas Kodi e direção de Luca Comastri, a montagem propõe uma experiência marcada pelo humor, pela improvisação e pela crítica social.

Horário: de quinta a sábado (24), às 20h, e no domingo (25), às 19h;

Local: CAIXA Cultural Curitiba;

Ingressos: venda via Bilheteria Digital.

Eventos e feiras

Cineclube Ratazanas

O circuito de exibições independentes apresenta o filme Exorcismo Negro, dirigido por José Mojica Marins (o icônico Zé do Caixão), integrando a programação especial voltada ao cinema de gênero e à reflexão cultural.

Horário: às 19h;

Local: PUCPR (Rua Imaculada Conceição, 1155);

Entrada: gratuita.

Mostra Star Trek e filmes gratuitas na Cinemateca

Sessão gratuita de cinema para quem busca uma programação cultural em ambiente fechado. O filme desta quinta-feira será Star Trek IV: A Volta para Casa, como parte da mostra, e Viridiana.

Horário: às 16h e às 19h;

Local: Cinemateca de Curitiba;

Entrada: gratuita.

Aula-passeio em homenagem ao Dia do Maquinista

O espaço histórico promove a atividade “Nos trilhos da memória, uma homenagem aos maquinistas”, mediada pelo educador patrimonial Rogério Bealpino, para valorizar a profissão e aproximar os visitantes da história do transporte ferroviário e do desenvolvimento urbano.

Horário: às 19h;

Local: Museu Ferroviário do Shopping Estação – Piso L1;

Ingressos: inscrições gratuitas pelo aplicativo Podi.

Lançamento do podcast Vigiar e Punir com debate sobre crimes reais

A instituição promove o bate-papo “Entre a mídia e a legislação: A repercussão de casos criminais brasileiros”, marcando o lançamento do projeto em áudio idealizado por estudantes de jornalismo. O evento aborda os limites éticos da cobertura de crimes reais com a participação do jornalista Rogerio Galindo e da advogada criminalista Kauana Vieira da Rosa Kalache.

Horário: às 19h15;

Local: Arena Digital da PUCPR (Rua Imaculada Conceição, 1155);

Entrada: gratuita com inscrições pelo Sympla.

Exposição internacional Titanic

A mostra itinerante reúne mais de 150 objetos originais, recriações em tamanho real de ambientes como cabines de primeira classe e recursos multimídia com imagens em 3D e realidade virtual para narrar a trajetória do transatlântico.

Horário: das 14h às 22h (última sessão às 21h);

Local: Piso L2 do Jockey Plaza Shopping;

Ingressos: venda a partir de R$ 60 disponíveis pelo site e aplicativo da Bilheteria Digital.