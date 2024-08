Dia dos Pais: 10 frases para você enviar e emocionar o paizão

Neste domingo (11), é comemorada uma das datas mais especiais aqui no Brasil: o Dia Dos Pais. A data tem origens antigas, remontando à Babilônia, onde o jovem Elmesu criou o primeiro cartão de Dia dos Pais em argila. No Brasil, a celebração ocorre no segundo domingo de agosto, uma tradição iniciada em 1953 pelo publicitário Sylvio Bhering, para estimular o comércio. Originalmente, a data foi marcada para 16 de agosto, coincidindo com o Dia de São Joaquim, pai de Maria e avô de Jesus Cristo.

E para te ajudar a homenageá-lo, A Tribuna separou 10 frases emocionantes para você enviar no WhatsApp e deixar o paizão feliz da vida!

1 – Pai, você é meu herói e minha inspiração. Feliz Dia dos Pais!

2 – Obrigado por sempre acreditar em mim e me apoiar em todas as minhas escolhas. Te amo, pai!

3 – Você é o exemplo de força e amor que eu quero seguir. Feliz Dia dos Pais!

4 – Pai, sua sabedoria e carinho são presentes inestimáveis. Tenha um dia maravilhoso!

5 – Cada momento ao seu lado é uma lembrança preciosa. Feliz Dia dos Pais!

6 – Seu amor incondicional me dá forças para enfrentar qualquer desafio. Te amo, pai!

7 – Pai, você é a razão do meu sorriso e da minha felicidade. Feliz Dia dos Pais!

8 – Obrigado por ser meu guia, meu amigo e meu maior apoiador. Feliz Dia dos Pais!

9 – Seu abraço é o lugar onde me sinto mais seguro. Te amo, pai!

10 – Pai, você é meu exemplo de bondade e coragem. Feliz Dia dos Pais!