A criançada vai ter motivo de sobra pra passar o dia em frente à televisão nesta terça-feira (24). Na Globo, a Sessão da Tarde dá espaço para o filme Fazenda dos Cisnes, já no final do dia, a família toda poderá conferir Vingadores, Guerra Infinita. Nos streamings, o destaque vai para Amazon Prime Video, o serviço de vídeo sob demanda que possui três temporadas de Pica-Pau.

Confira todos os destaques abaixo:

Fazenda dos Cisnes

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

A pequena Frankie e seus dois irmãos querem salvar filhotes de cisne, após a morte da mãe. Esta situação fará Jennie, uma antipática ornitóloga, e o viúvo pai das crianças, Jack, a cultivar um belo vínculo.

Kart Nervoso

Netflix

Depois de se mudar para uma nova cidade com a mãe, um adolescente descobre a adrenalina do kart e tem aulas com um piloto que tem um passado cheio de segredos.

Pica Pau

Amazon Prime Video

Você sabia?! No Amazon Prime Video há três temporadas de Pica-Pau? São mais de 40 episódios disponíveis da aventura deste pássaro mais maluco e travesso da televisão.

Uma Professora muito Maluquinha

Globoplay

Baseado na obra homônima de Ziraldo. De volta à sua terra natal, numa pequena cidade de Minas Gerais, a professora Catarina conquista os alunos e alunas da sua turma do curso primário com suas aulas inventivas e divertidas. Bonita e simpática, ela chama a atenção dos rapazes locais, mas também desperta a inveja de muita gente.

Programação Telecine

TC Fun

08h45 – Cara, Cadê o Dragão?

TC Touch

12h40 – Amor Além da Lua

TC Action

15h55 – Percy Jackson e o Mar de Monstros

TC Cult

16h30 – Um Dia a Casa Cai

TC Premium

17h55 – Hellboy (2019)

TC Pipoca

22h00 – Vingadores: Guerra Infinita