De Fábio Jr. a Boogarins: confira a programação cultural de Curitiba neste fim de semana

Curitiba tem uma programação cultural movimentada neste fim de semana (24 e 25), com shows de Fábio Jr., Boogarins, Hori e Jaloo, além do encontro de Belo e Thiaguinho na Pedreira Paulo Leminski. A agenda musical também inclui rock dos anos 2000, metal, jazz cigano e o concerto do Ladies Ensemble dedicado a Chiquinha Gonzaga.
Há ainda opções para quem prefere teatro, cinema, exposições e passeios em família. Entre os destaques estão a exposição imersiva Titanic, sessões gratuitas na Cinemateca de Curitiba, o Festival Manouche no Parque Jaime Lerner, atividades de Halloween para crianças e uma feira vegana temática.
Confira, a seguir, a programação e saiba como participar:
Fábio Jr.
O cantor romântico sobe ao palco para uma apresentação única reunindo os maiores clássicos de sua trajetória musical.
Data: sábado (24), às 21h15;
Local: Teatro Positivo;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Boogarins
A banda goiana de rock psicodélico se apresenta na capital paranaense em data única. Boogarins celebra o aniversário de 10 anos do álbum “Manual, ou guia livre de dissolução dos sonhos”.
Data: sábado (24), às 22h;
Local: Basement Cultural;
Ingressos: venda via Meaple.
Hori [+]
A banda comanda a noite de sábado no palco do Hard Rock Cafe Curitiba. Fiuk retorna aos palcos com a Banda Hori, que conta com Cleiton no baixo e Xande na bateria, também integrantes da formação original da banda.
Data: sábado (24), às 20h;
Local: Hard Rock Cafe Curitiba;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Ladies Ensemble
O projeto apresenta o concerto Chiquinha Gonzaga na Colombo no Auditório Regina Casillo.
Data: sábado (24), às 18h30;
Local: Auditório Regina Casillo;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Crua: Jaloo Acústica agita o Guairinha
O artista apresenta o show acústico Crua em uma única apresentação na capital paranaense.
Data: sábado (24), às 20h;
Local: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha);
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Roy Khan
O cantor traz a turnê “The Black Halo And Beyond” para Curitiba, com participações especiais da banda Maestrick e de Zoë Marie Federoff.
Data: sábado (24), abertura da casa às 19h e início do show às 20h;
Local: Jokers (Rua São Francisco, 164 – Centro);
Ingressos: venda via TicketBolt (ingressos adquiridos anteriormente para o Tork n’ Roll continuam válidos).
Retrô 2Mil
A primeira edição da festa celebra o hardcore, emo, pop-punk e rock nacional dos anos 2000 com shows de Dead Fish, Pe Lanza e HEVO84, além de participações especiais.
Data: sábado (24) às 22h30;
Local: Tork n’ Roll (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 16950);
Ingressos: venda via Compre Ingressos.
4ª edição do Festival Manouche Curitiba
O festival de música instrumental apresenta o Jazz Cigano Quinteto e o Londrina Hot Club em sua programação no Parque Jaime Lerner.
Data: sábado (24) e domingo (25), às 10h;
Local: Rua da Música – Parque Jaime Lerner;
Ingressos:a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada; gratuidade para curitibanos e moradores da RMC de segunda a sexta, mediante documento) no local e via Sympla.
Só Pagode – Belo e Thiaguinho
Encontro dos cantores Belo e Thiaguinho em um grande evento dedicado aos sucessos do pagode nacional.
Data: domingo (25), às 16h;
Local: Pedreira Paulo Leminski;
Ingressos: venda via Bilheteria Digital.
Exposições e mostras
Mistério Buffo
Com atuação, adaptação e tradução inéditas de Douglas Kodi e direção de Luca Comastri, a montagem propõe uma experiência marcada pelo humor, pela improvisação e pela crítica social.
Data: até domingo (25). Sábado, às 20h, e no domingo, às 19h;
Local: CAIXA Cultural Curitiba;
Ingressos: venda via Bilheteria Digital.
“Deus Que Ajude”
Santo Fole conta suas experiências de vida e as histórias vividas nos palcos, bailes e estradas. Com sua gaita, ele leva o público a uma história cômica, com identificação e música.
Data: domingo (25), às 19h;
Local: Teatro Bom Jesus;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Titanic: Uma Viagem Imersiva
A exposição internacional no Jockey Plaza Shopping reúne mais de 150 objetos históricos, recriações em tamanho real e recursos de realidade virtual.
Data: sábado (24), das 10h às 22h (última sessão às 20h); domingo (25), das 12h às 20h (última sessão às 19h);
Local: Piso L2 – Jockey Plaza Shopping;
Ingressos: venda via Bilheteria Digital.
Mostra Luis Buñuel na Cinemateca de Curitiba
A programação especial exibe o clássico do renomado cineasta.
Data: sábado (24), às 19h;
Local: Cinemateca de Curitiba;
Entrada: gratuita por ordem de chegada.
Cineclubes e Clássicos
A programação traz exibições especiais com o Cineclube do Atalante exibindo o filme A Fúria e a sessão de Os Melhores Anos de Nossas Vidas.
Data: sábado (24), às 16h (A Fúria); e domingo (25), às 16h (Os Melhores Anos de Nossas Vidas);
Local: Cinemateca de Curitiba;
Entrada: grátis por ordem de chegada.
Eventos e Festivais Especiais
Halloween Tropical no Palladium Curitiba
O shopping recebe uma tarde de brincadeiras, música, personagens e caça aos doces para as famílias.
Data: sábado (24), das 12h às 18h;
Local: Palladium Curitiba;
Entrada: gratuita mediante inscrição prévia pelo aplicativo Podi e doação de 1 lata ou pacote de leite em pó de no mínimo 380g para o Lar Lisa.
IPA Day Curitiba
Evento dedicado à cultura cervejeira com degustação de cerca de 40 variedades de cervejas IPA, ativações de marcas e música ao vivo.
Data: sábado (24), das 14h às 22h;
Local: Rua da Música – Parque Jaime Lerner;
Ingressos: venda via plataforma Eventiza.
Circuito Vinil Curitiba
A segunda edição do evento traz novos expositores e milhares de discos de vinil, entre raridades e títulos para todos os bolsos, após reunir mais de 5 mil LPs na estreia do projeto.
Data: sábado (24), das 10h às 17h;
Local: Omar Square (Rua Comendador Araújo, 268 – Centro, Curitiba/PR);
Entrada: gratuita.
Feira Vegana Veg&Tals – Edição Especial de Halloween
Edição temática com confeitaria inclusiva, doces, salgados, cosméticos naturais e artesanato.
Data: domingo (25), das 11h às 18h;
Local: Restaurante Viva La Vegan (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 566);
Entrada: gratuita (pet friendly).
Teatro e crianças
Halloween Literário no Pátio Batel
Contação de histórias interativa inspirada na obra A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos, de Eva Furnari, com caça aos doces nas lojas infantis.
Data: sábado (24), sessões às 13h30 (neurodivergentes), 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30 e 19h30; e domingo (25), sessões das 13h30 às 18h30;
Local: Teatro da Livraria da Vila – Piso L3, Pátio Batel;
Ingressos: pelo site do Pátio Batel.
Oficina de Escrita Criativa em Literatura Infantil com Carol Sakura
Ministrada pela escritora Carol Sakura, a atividade de 8 horas integra o lançamento do livro ilustrado O Rei Pássaro e aborda a criação literária voltada ao público infantil em dois encontros.
Data: sábado (24) e 31 de outubro, das 14h às 18h;
Local: Casa da Leitura Wilson Bueno (Avenida República Argentina, 3.430);
Inscrição: gratuita e presencial pelo link Google Forms.