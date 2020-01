As férias escolares estão acabando mas ainda dá tempo de curtir uma piscina em Curitiba no verão. Ao menos quatro clubes da cidade oferecem o serviço de day use (uso por dia), com preços que variam de R$ 25 a R$ 50 para adultos. Sociedade Morgenau, Paraná Clube, Clube Mercês e o Três Marias esperam o aumento no movimento nas piscinas na temporada 2019/2020.

continua depois da publicidade

Mercês

O Clube Mercês fica no bairro de Santa Felicidade. Para quem vai pela primeira vez, a diária do adulto custa R$ 25 e o exame médico R$ 20, com validade para 60 dias. O estacionamento custa R$ 5. Para crianças até quatro anos é gratuito. O horário de terça-feira a domingo é das 10h até 19h. O clube disponibiliza duas piscinas, uma adulta e outra infantil. As piscinas não têm tobogãs ou trampolins. A estrutura conta ainda com um restaurante que serve porções e almoço.

Onde fica – O Clube Mercês fica na Rua Valério Haisi, 262, em Santa Felicidade.

Telefone – (41) 3372-1519

– LEIA+ Criança pode usar protetor solar de adulto? Veja o que dizem os médicos

Três Marias

No bairro São Braz fica o Clube Três Marias. O destaque fica para as cinco piscinas com escorregador em uma delas. O custo diário para um adulto aproveitar o espaço é de R$ 40. O exame médico é válido por quatro meses e custa R$ 20. Crianças de 5 11 anos pagam a metade no day use e o valor integral no exame.

O parque aquático do Três Marias possui área exclusiva para alimentação e o estacionamento é gratuito. O horário é de terça-feira a domingo das 9h até 18h.

Onde fica – O Clube Três Marias fica na Avenida Três Marias, 274, no Mercês.

Telefone – (41) 3370-3000

Paraná Clube

As piscinas do Paraná Clube ficam no bairro Guaíra. A estrutura conta com duas piscinas e um grande escorregador. Quem não é sócio paga R$ 30 e não precisa fazer exame médico. O funcionamento é de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h. Crianças até 5 anos tem acesso gratuito e entre 6 e 10 anos pagam meia-entrada.

Onde fica – O Paraná Clube fica na Avenida Presidente Kennedy, 2.377, no Guaíra.

Telefone – (41) 3029-4747

Morgenau

No bairro Cristo Rei, a Sociedade Morgenau é o único clube se que pode levar o próprio atestado médico e somente pagar a taxa administrativa de R$10. Caso o exame médico seja feito nas dependências do clube, o valor é o mesmo, de R$ 10, e tem validade de quatro meses. O custo do day use é de R$ 50 para adultos. Crianças até 4 anos tem acesso gratuito e entre 5 e 12 anos o valor é de R$ 30.

Onde fica – O Morgenau fica na Avenida Senador Souza Naves, 945, no Cristo Rei.

Telefone – (41) 3362-1000

Dicas para curtir a piscina

Para desfrutar melhor a piscina e evitar transtornos é preciso tomar alguns cuidados.

Tome uma ducha antes de entrar na piscina

Tomar um banho antes de entrar na água é muito importante. Uma ducha gelada ajuda a manter a temperatura corporal mais próxima da água da piscina, evitando que os usuários sofram choques térmicos. Além disto, a ducha retira resíduos de produtos de beleza e outros fluídos que podem contaminar a água da piscina.

Segurança

A piscina deve ser evitada em dias de chuva, já que os elementos químicos na água são condutores elétricos e podem colocar a vida do banhista em risco com a queda de raios.

Protetor solar

O uso do protetor solar é indispensável para proteger a pele dos raios UV, que são prejudiciais à saúde e à pele. A aplicação deve ser renovada a cada 90 minutos e sempre após um mergulho, pois a água retira parte da proteção do corpo.

Horários

O melhor período para aproveitar a piscina e o sol sem correr riscos é antes das 10h e após às 16h. A exposição ao sol em excesso e fora desses horários pode causar queimaduras e aumentar o risco de câncer de pele.