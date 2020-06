O cantor Daniel e o grupo Roupa Nova anunciaram nesta sexta-feira (12), Dia dos Namorados, que em 2021 irão realizar juntos dez shows pelo Brasil. Curitiba é uma das cidades que já teve apresentação confirmada, junto com São Paulo e Rio de Janeiro. O show será no dia 24 de abril no Expotrade Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Veja um aperitivo do que vem aí, na Live do Dia dos Namorados

Daniel surgiu para a música brasileiro como parceiro de dupla de João Paulo, que morreu em um acidente de carro ainda na década de 90. Após a tragédia, o cantor segui carreira solo e se tornou um dos mais populares cantores do gênero sertanejo romântico. Não deixou, porém, suas raízes de lado e gravou a série Meu Reino Encantado, com várias regravações da música caipira.

O grupo Roupa Nova tem uma das mais incríveis harmonias vocais da música brasileira. O grupo onde praticamente todos cantam e tocam faz sucesso desde o início dos anos 80, sendo um dos maiores hit-makers do Brasil, emplacando dezenas de temas de novela, o que ajudou muito na trajetória de sucesso do grupo musical.

