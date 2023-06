Da rua para o museu! Mais de 60 obras viram exposição no MuMa, em Curitiba

Os fãs de arte urbana ganham uma exposição com mais de 60 obras, no Museu Municipal de Arte (MuMa). Gratuita, a mostra “Caminhos em Paralelo”, dos artistas Cláudio Ise e Michael Devis, reúne mais de 60 telas, que unem as técnicas de tinta óleo e spray, além de esculturas de até três metros de altura. Em 25 anos de carreira e 15 de amizade, esta é a primeira exposição feita em conjunto.

A visita oferece também uma experiência sensorial, com tapetes musicais que vibram em cores e sons quando estimulados. O objetivo é que o visitante possa interagir com as obras, por meio dos efeitos sonoros.

“Caminhos em Paralelo, por Ise e Devis, amadurece o sentido do criar enquanto conexão com o tempo, o metafísico e o revolucionário. A exposição é cápsula do trabalho de ambos artistas, uma amostra em versão para museu da transformação que fazem pelo mundo. Caminhos em Paralelo aglutina o simbólico e o conceitual de Ise e Devis, permitindo ser a exposição uma obra com sentido em si mesma e que atravessa os artistas e o público com um projeto cocriado de experimentação”, explica o curador Guilherme Zawa.

Os dois artistas têm no currículo exposições ao redor de todo o mundo. Somando as trajetórias, eles já passaram por vinte países.

“Essa mistura de técnicas e de olhares enriquece o nosso trabalho. Nós temos o graffiti como paixão comum, mas olhares diferentes sobre a construção e criação de cada obra. Caminhos Paralelos traz à tona justamente isso, as diferentes vivências que nos trouxeram aqui. A gente espera que o público de Curitiba goste”, diz Devis.

Serviço

Exposição “Caminhos em Paralelo”

De 02 de junho a 27 de agosto

Local: MuMa – Avenida República Argentina, 3430 – Portão, Curitiba (PR)

Horário de visitação: das 10h às 19h

Entrada gratuita

