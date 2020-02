Pra quem ama horóscopo e tem curiosidade de conhecer o próprio mapa astral, a astróloga Luisa Nucada, da Nux Astrologia, irá administrar um curso básico sobre o tema em março, no Pulsão Desenvolvimento Pessoal, em Curitiba.

Serão cinco encontros aos domingos, a partir do dia 8 de março, das 14h às 18h30. As aulas abordarão conteúdo introdutórios à Astrologia Natal ou Astrologia das Natividades, ramo que analisa mapas de pessoas e suas correspondentes biografias.

No programa, estão: planetas, casas astrológicas, signos, aspectos planetários e orientações de interpretação. O curso contém apostila com conteúdo exclusivo e certificado, e é destinado tanto a entusiastas da Astrologia quanto a terapeutas e futuros astrólogos. A inscrição é feita no próprio site da Pulsão, acesse.

Luisa Nucada é graduada em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), fez formação inicial de astrologia moderna nas Faculdades Integradas Espírita (Curitiba-PR), ministrada pelo Realidade Fantástica. Estuda os fundamentos da tradição astrológica na Saturnália Escola de Astrologia Tradicional (Curitiba-PR). Atua como astróloga profissional no atendimento de clientes e na redação de horóscopos no perfil do Instagram e na página do Facebook.

Serviço

Curso básico de Astrologia

Quando: 08, 15, 22, 29 de março e 5 de abril, das 14h às 18h30.

Onde: Pulsão Desenvolvimento Pessoal – Rua Amintas de Barros, 757, Alto da XV

Inscrições: https://www.pulsao.com.br/produtos/curso-basico-de-astrologia/

Investimento: 12x R$ 78,27

Mais informações pelo (41) 99532-5581 ou nux.astrologia@gmail.com.