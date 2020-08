O Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), em parceria com a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP-PR), vai promover cursos e palestras online sobre temas relacionados ao mercado de trabalho. O objetivo é incentivar a inclusão digital, social e profissional, iniciativa que integra o projeto social Trilha Digital do ICI, que completa um ano em setembro.

Com a chegada da pandemia da Covid-19, toda a estrutura de ensino foi adaptada para o meio online, o que possibilita a continuidade das atividades e também maior alcance de alunos. “Os cursos são abertos ao público e nosso objetivo é impactar o maior número de pessoas, entre associados da ADFP, seus familiares, amigos e apoiadores da associação”, comenta o gestor de responsabilidade social do ICI, Ozires de Oliveira.

Antes da interrupção das atividades presenciais, sete treinamentos foram realizados na Associação. Foram 91 alunos atendidos e 599 horas de aula.Todos os instrutores são colaboradores voluntários do ICI. Nessa nova etapa, serão oferecidas palestras com temas como: finanças domésticas, escolhas em meio à crise, tecnologia no mercado de trabalho, segurança de informação e privacidade digital, saúde mental, humanidade e tecnologia, desafios do trabalho remoto e tendências da tecnologia.

As palestras serão disponibilizadas no Facebook da ADFP e serão abertas ao público. Para quem quiser receber certificado de participação, basta realizar a inscrição pelo link – https://bit.ly/2XfOJQK .

Confira a programação:

01/09 – O poder de nossas escolhas em meio à crise

09/09 – Segurança da informação e privacidade nos meios digitais

15/09 – Saúde mental – cuidando das nossas emoções

22/09 – Comportamento em entrevistas nos tempos de pandemia

29/09 – A importância da tecnologia no mercado de trabalho

06/10 – Tendências da tecnologia

13/10 – Os desafios do trabalho remoto

20/10 – Finanças domésticas

27/10 – Relação humanidade e tecnologia por uma nova perspectiva .