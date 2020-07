A obra no Parque dos Peladeiros, na Regional Cajuru, em Curitiba, tem previsão de conclusão para o mês de agosto e vai proporcionar um bom espaço para quem curte esporte. Uma opção será a pista para bicicletas com especificações olímpicas destinadas aos praticantes de BMX Supercross. O prefeito Rafael Greca (DEM) visitou o local na quinta-feira (2) para acompanhar o andamento das obras. Ainda não há previsão de liberação dos espaços públicos em razão da pandemia do novo coronavírus.

A estrutura dispõe de duas rampas para largadas das categorias Challenge (5 metros de altura) e Championship (8 metros de altura) com 390 metros de obstáculos para as competições oficiais. A pista é uma das poucas no país com esta condição e com padrão internacional. “Logo os piás vão poder se lançar de bicicleta dessas rampas e por todos estes obstáculos”, disse o prefeito na visita.

Nova pista de BMX. Foto: Ricardo Marajó / SMCS

Parque dos Peladeiros

Além deste espaço destinado aos atletas, a prefeitura pretende implantar uma pista de caminhada com 1,7 mil metros de extensão. O Parque dos Peladeiros possui campos de futebol, canchas de voleibol, academia ao ar livre, pista de skate, área de treinamento de atletismo e o local abriga o estádio municipal de beisebol.

Em 2018, foi criado o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Nelson Comel, onde acontecem aulas gratuitas e treinamento esportivo com várias modalidades, entre elas judô, esgrima, handebol, taekwondo e ginástica. Com a pandemia, o CIE está fechado e recebendo melhorias para a construção de um alojamento para os atletas.

