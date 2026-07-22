Curitiba tem oficinas e histórias gratuitas para crianças nas férias; veja a programação

Em cartaz desde o início deste mês na CAIXA Cultural de Curitiba, a exposição “Histórias da Floresta – O Segredo das Águas” tem encantado crianças e famílias com uma experiência imersiva e sensorial. A mostra convida os visitantes a uma viagem poética e educativa sobre a conexão entre a humanidade e os ciclos hídricos, destacando a importância da preservação ambiental e a riqueza dos saberes dos povos originários.

No espaço, um rio cenográfico conduz o público por um percurso interativo com instalações, sons e elementos táteis que revelam os segredos do ecossistema. “É uma exposição para ser vivida com todos os sentidos atentos, onde as infâncias aprendem juntas e se encontram com a nossa história mais ancestral, a história do planeta Terra”, destaca Flávia Milbratz, idealizadora do projeto. Além das instalações visuais, totens e displays musicais disponibilizam narrativas sonoras entrelaçadas ao som das marés, dialogando com nomenclaturas e conhecimentos indígenas.

A partir desta semana, a mostra ganha uma série de atividades gratuitas, incluindo oficinas artísticas, espetáculos e contações de histórias. Confira a programação completa para os próximos dias:

Amanhã – Quinta-feira, 23 de julho

15h | Oficina artística: “Cartografia das Ondas” (com Makeila Alves Piazza)A vivência propõe uma experiência imersiva de criação coletiva sobre o mar e a imaginação. A partir de grandes ondas de papel branco espalhadas pelo espaço, as crianças transformam o ambiente em um oceano vivo por meio da pintura, gestos livres e exploração colaborativa de cores e formas. A atividade convida à reflexão sobre a observação do oceano como território de descoberta e preservação.

Este fim de semana

Sábado, 25 de julho (15h) | Oficina artística: “Pelos caminhos das águas: grafismo como mapa ancestral do povo Guarani Nhandewa” (com Elon Awa Nimanga) Inspirada nas relações entre água, território e grafismo no pensamento do povo Guarani Nhandewa, a atividade utiliza a água como elemento de movimento e memória. Os participantes aprendem como o grafismo atua como linguagem de orientação, pertencimento e transmissão de saberes tradicionais.

Inspirada nas relações entre água, território e grafismo no pensamento do povo Guarani Nhandewa, a atividade utiliza a água como elemento de movimento e memória. Os participantes aprendem como o grafismo atua como linguagem de orientação, pertencimento e transmissão de saberes tradicionais. Domingo, 26 de julho (15h) | Contação de história: “Ka’aguy rape – Pegadas na Floresta” (com Jamille Reddin)Seguindo rastros imaginários no meio da mata, crianças e adultos embarcam em uma jornada pelas narrativas orais indígenas transmitidas por gerações. Com música, brincadeiras e imaginação, a contação traz encontros marcantes com onças-pintadas, guerreiros da floresta e a tradicional gralha-azul.

Próxima semana

Quinta-feira, 30 de julho (15h) | Oficina artística: “Brincadeiras para Criar Cardume” (com Camila Jorge e Doriane Conceição) Utilizando as linguagens da palhaçaria e da música, a oficina convida os pequenos a explorarem movimentos e sons aquáticos. A proposta estimula o corpo a interagir como seres do oceano, criando brincadeiras em conjunto e avivando a conexão infantil com a natureza.

Utilizando as linguagens da palhaçaria e da música, a oficina convida os pequenos a explorarem movimentos e sons aquáticos. A proposta estimula o corpo a interagir como seres do oceano, criando brincadeiras em conjunto e avivando a conexão infantil com a natureza. Sábado, 01 de agosto (11h) | Contação de história: “Jasyryá e o rio que cantava” (com Day Padilha) Inspirada na mitologia Guarani, a personagem Jasyryá, viajante das águas e guardiã de memórias, percorre nascentes e correntezas para levar às crianças contos sobre os espíritos das águas e a importância de escutar a Terra.

Inspirada na mitologia Guarani, a personagem Jasyryá, viajante das águas e guardiã de memórias, percorre nascentes e correntezas para levar às crianças contos sobre os espíritos das águas e a importância de escutar a Terra. Sábado, 01 de agosto (15h) | Espetáculo: “AYO-ERÊ: Contos dos Oceanos” (com Ventania Produções) Experiência artístico-pedagógica que une oralidade ancestral e dança sobre as águas como memória e identidade transatlântica. A atração começa com o conto iorubá “Yeye & Seu Espelho” e culmina na Oficina de Danças Transatlânticas, explorando o ritmo Ijexá e conectando o Brasil ao Benin.

Experiência artístico-pedagógica que une oralidade ancestral e dança sobre as águas como memória e identidade transatlântica. A atração começa com o conto iorubá “Yeye & Seu Espelho” e culmina na Oficina de Danças Transatlânticas, explorando o ritmo Ijexá e conectando o Brasil ao Benin. Domingo, 02 de agosto (15h) | Contação de história: “AMIXÔ – Jandira e o caminho das águas” (com Noe Carvalho e Irá Rogenski)Inspirada em saberes originários, como os do povo Pataxó, a obra integra canto, palavra e movimento para contar a jornada de Jandira, uma criança que aprende com uma nascente sobre movimento, cuidado e ancestralidade. Uma atividade poética que reforça a consciência ecológica desde a infância.