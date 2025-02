Curitiba recebe estrela do gospel em gravação inédita de DVD

Julia Vitória, uma das vozes mais proeminentes do cenário gospel brasileiro, grava nesta segunda-feira (03) seu novo projeto audiovisual na icônica Ópera de Arame, em Curitiba. O espetáculo promete ser um marco na carreira da artista, que pela primeira vez realizará uma gravação com a presença de público.

Julia não estará sozinha nesse momento especial. A cantora convidou nomes de peso do cenário gospel para participações especiais: Eli Soares, bicampeão do Grammy Latino; Marcelo Markes, conhecido por hits como “Sinto Fluir”; e Nívea Soares, dona de sucessos como “Caminho no Deserto”.

“Este DVD é muito mais do que uma gravação. No meu coração, está o desejo de ver as pessoas reunidas e conectadas com Deus. Estou muito ansiosa para compartilhar as composições que estavam guardadas há algum tempo”, revelou Julia, demonstrando sua expectativa para o evento.

Com uma carreira iniciada aos 15 anos através de covers nas redes sociais, Julia Vitória rapidamente se tornou um fenômeno no gospel. Hoje, acumula mais de 1,2 bilhão de plays e 5 milhões de ouvintes mensais, com hits como “De Dentro Pra Fora” e “Esperança”.

Enquanto se prepara para este grande momento em Curitiba, a artista também promove seu mais recente trabalho, “Uma Voz, Uma Lembrança e Uma Canção”, um álbum acústico com sete releituras significativas para sua trajetória.

Os fãs que desejam presenciar esse momento histórico já podem garantir seus ingressos através da plataforma Sympla. O evento está programado para começar às 20h, com abertura dos portões às 19h.

Serviço:

Julia Vitória

Local: Teatro Ópera de Arame – Curitiba

Data: 03 de fevereiro – Segunda-feira

Abertura dos portões: 19h

Início da gravação: 20h

Ingressos no Sympla