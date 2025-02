Curitiba recebe espetáculo inédito sobre Nara Leão com Zeze Polessa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba será palco de uma homenagem musical à icônica Nara Leão, com o espetáculo “Os Olhos de Nara Leão“. A peça, escrita e dirigida por Miguel Falabella, terá curta temporada no Teatro Fernanda Montenegro, no Shopping Novo Batel, de 21 a 23 de fevereiro.

Protagonizado por Zeze Polessa, o monólogo traz à vida a trajetória de Nara Leão, figura central da música brasileira nas décadas de 60, 70 e 80. A montagem promete transportar o público por uma viagem no tempo, explorando a vida e obra da artista.

Polessa, que cresceu acompanhando a carreira de Nara, mergulhou fundo na pesquisa sobre a cantora durante a pandemia. “As canções de Nara me acompanham há muito tempo”, revela a atriz, que interpretará ao vivo sucessos como “A Banda”, “Corcovado” e “Marcha da Quarta-feira de Cinzas”.

O espetáculo não se prende a cronologias, refletindo a liberdade característica de Nara Leão. “Eu não procuro imitar seu jeito de falar ou cantar, existe uma liberdade em todo este processo”, explica Zeze.

Com direção musical de Josimar Carneiro, a peça percorre diversos estilos musicais, desde a Bossa Nova até o Tropicalismo, passando pelos festivais da canção e as músicas de protesto durante a ditadura militar.

Os ingressos já estão à venda pelo Disk Ingressos, com valores a partir de R$ 65 (meia-entrada) mais taxa administrativa. As apresentações acontecem às 20h nos dias 21 e 22, e às 19h no dia 23 de fevereiro.

Vale destacar que “Os Olhos de Nara Leão” é fruto da longa parceria entre Zeze Polessa e Miguel Falabella, amigos desde o final da década de 70. A dupla já colaborou em diversos projetos teatrais e televisivos, incluindo novelas como “Salsa e Merengue” e “A Lua me Disse”.

Serviço

“Os Olhos de Nara Leão” em Curitiba

Datas: 21 a 23 de fevereiro

Local: Teatro Fernanda Montenegro (Shopping Novo Batel) – Rua Cel. Dulcídio, 517 – Batel

Ingressos: A partir de R$65 (meia-entrada) + taxa adm pelo Disk Ingressos ou na bilheteria do teatro. Verifique valores especiais por meio de Ingresso Solidário e clubes de descontos.

Classificação etária: Livre.

Duração: 80 minutos