A experiência de curtir o show do seu artista preferido, no conforto da poltrona do teatro, tem deixado a plateia com muita saudade. Depois de 8 meses de uma longa espera, o Teatro Positivo – Grande Auditório reabre suas portas no próximo dia 27 de novembro para o show do cantor, compositor e instrumentista Nando Reis. É a primeira apresentação musical em teatro no Brasil com todas as medidas de segurança sanitária contra o novo coronavírus.

O evento teste tem como objetivo ser uma referência para outros eventos semelhantes em todo o país. O show será realizado pela Prime, em parceria com o Teatro Positivo e com o apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba, da Secretaria Municipal de Saúde, Instituto Municipal de Turismo de Curitiba e da ABRAPE (Associação Brasileira dos Promotores de Eventos).

O evento seguirá os protocolos construídos pela ABRAPE e pela Prime, avaliados e ajustados em conjunto com a Secretaria da Saúde, acompanhando as determinações governamentais do município, estado e país sobre a covid-19, com a adoção das melhores práticas para a segurança e proteção de todos os envolvidos.

Será o primeiro evento no Brasil que servirá de estudo efetivo para avaliar as situações reais e de viabilidade na realização de futuros eventos nesse formato. Serão feitas pesquisas pós evento com as pessoas que estiverem presentes no show, para avaliar a efetividade do protocolo adotado e também para medir a experiência do espetáculo. Esse trabalho será repassado à SMS.

“O objetivo do evento é a retomada segura e gradual do setor de eventos, impactado fortemente com a pandemia, o qual produzirá um experimento piloto seguro e analítico para o retorno das atividades. Os envolvidos trabalharão juntos e em plena sinergia para entregar um modelo de referência real e que possa ser aplicado, executado e viabilizado. Buscamos com muito trabalho e seriedade estarmos na vanguarda com essa proposta que tem por único objetivo a retomada do setor de eventos, com segurança, controle e seriedade. Queremos fazer deste evento referência no país, e um bom caminho a ser seguido”, explicou Mac Lovio Solek, diretor da Prime e vice-presidente Abrape na região Sul.

Para o empresário, é preciso retomar as atividades de forma segura e com responsabilidade para acabar com as festas clandestinas que assolam. “Elas são realmente nocivas a economia e a saúde da população, onde não há nenhum comprometimento”, acrescentou.

“Esperamos que com esse evento, possamos dar a todas as empresas e profissionais do segmento, dos mais diversos setores, a esperança de que é possível, e deverá nos ser concedido o direito ao trabalho. Esse é apenas um modelo e um ponto de partida, já que ainda teremos que conviver com esse vírus”, finalizou.

Cadastro e orientação para o público

Todas as pessoas que adquirirem os ingressos serão cadastradas e vão receber um termo de compromisso no cumprimento de todas as normas e protocolos, que foram pensados e estudados a fim de tornar uma experiência super positiva, mas com a máxima segurança.

Umas das mudanças na estrutura logística do evento será o acesso de cada setor por uma portaria independente e exclusiva. O controle de acesso será efetuado seguindo os protocolos definidos pela produção e Secretaria Municipal de Saúde, tais como:

medição de temperatura,

distanciamento nas filas,

validação do ingresso pelo espectador com monitoria local;

uso do álcool em gel;

uso obrigatório de máscaras, entre outros.

Todo staff deverá fazer o uso de EPIs em qualquer função dentro da operação presencial, de forma a garantir a sua segurança e a proteção dos espectadores. A saída do público ao término do espetáculo também será por setor, e escalonada a cada cinco minutos para o maior conforto.

Para garantir mais segurança, os lugares serão marcados e o público será acomodado a cada duas pessoas com intervalo de duas poltronas. Para aqueles que forem sozinhos, haverão poltronas individuais disponíveis em bons lugares e em todos os setores.

Serviço

A venda de ingressos, limitadíssimos, tem início no próximo dia 05 de novembro às 10horas pelo www.diskingressos.com.br. Apenas 50% da capacidade do teatro será liberada