Criolo em Curitiba: show da turnê “Criolo 50” é antecipado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A apresentação do Criolo em Curitiba paranaense ganhou nova data. O show que estava marcado para o dia 19 de outubro foi antecipado para o dia 16, quinta-feira, na Ópera de Arame.

A turnê celebra os 50 anos de vida do artista, trazendo uma experiência que mistura todas aquelas referências que marcaram sua trajetória musical. É uma verdadeira celebração da pluralidade que sempre caracterizou o trabalho de Criolo.

+ Leia mais Bolsonaro é condenado a pagar R$ 1 milhão por declarações racistas

Quem está por trás dessa produção é a Planeta Brasil Entretenimento em parceria com a Bonus Track. No palco, Criolo é acompanhado por Ed Trombone, DJ DanDan, Xeina Barros, Ricardo Rabelo, Bruno Buarque, Gustavo Sousa e Bira Sax. Essa formação promete entregar um caldeirão sonoro que mistura hip-hop, samba, reggae, MPB, afrobeat e trap.

Para quem acompanha a carreira do artista, o show traz aqueles sucessos que marcaram álbuns icônicos como “Nó Na Orelha”, “Convoque Seu Buda” e “Espiral de Ilusões”. O espetáculo também apresenta novas narrativas e conta com um conteúdo audiovisual exclusivo criado por Bernardo Perpettu, que conecta vários símbolos e referências à performance ao vivo.

E depois de Curitiba, a turnê “Criolo 50” segue para outras capitais brasileiras como Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre.

Os ingressos estão disponíveis no site www.eventim.com.br/criolo50curitiba.