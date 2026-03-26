Corrida terá percurso por trilha histórica e inativa na Serra do Mar

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A Trilha da Mamona, uma das trilhas mais belas da Serra do Mar paranaense, fechada para preservação da Mata Atlântica, abre somente uma vez por ano, em maio, para a realização da Discovery Trail Marumbi. Quem quiser participar desta corrida de aventura, que acontece dia 17 de maio, pode escolher um dos percursos da prova, de 6, 11 e 21 quilômetros. As inscrições estão abertas neste link!

Poucos conhecem ou ouviram falar, mas a Trilha da Mamona oferece a chance única dos competidores passarem por túneis desativados e paisagens de tirar o fôlego. Mais do que um desafio nas trilhas, a segunda etapa da Discover Trail é uma imersão na história e na floresta atlântica. Todo o percurso fica dentro do Parque Estadual Pico do Marumbi, e foge das trilhas clássicas usadas pelos trilheiros.

A Trilha da Mamona servia de passagem para moradores de Porto de Cima até a estação ferroviária, além dos trabalhadores da construção da ferrovia, entre 1880 e 1885. O caminho sai de Porto de Cima, um distrito de Morretes e termina próximo da base do Complexo Marumbi.

Os corredores da distância média (11km) e longa (21km) tem a chance de passar pelo famoso e místico Túnel Fantasma, uma passagem de trem que está inativa e permite uma experiência muito diferente. Além de passar por pequenas travessias por baixo da ferrovia, usadas para escoamento das águas em dias de chuva.

“A etapa de Morretes da Discover Trail é uma das mais aguardadas pela experiência diferente que proporciona e por ser o local mais turístico, onde as famílias podem passar um final de semana e curtir tudo que a cidade tem a oferecer, além de percorrer uma das corridas mais bonitas do calendário”, conta Laercio Poli, organizador da prova e diretor da GLPromo.

A prova acontece no domingo pela manhã, o que possibilita que toda a família curta a cidade e possa passar um final de semana de lazer e descanso em Morretes, que conta com várias opções de hospedagem, gastronomia e esportes de natureza, com o Rio Nhundiaquara.

As inscrições para a etapa Marumbi da Discover Trail já estão abertas e todas as informações, bem como as opções de kits, estão no site da prova.