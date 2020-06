Exaltar o poder transformador da cultura e levar sanidade às pessoas isoladas devido a pandemia de covid-19, é o que promete o Contratempo Festival, evento on-line que reúne mais de 100 artistas de todo o Paraná nesta terça-feira, em mais de 12 horas de apresentações transmitidas pela internet. Segundo os organizadores, o festival terá muita música, teatro, cinema, circo, literatura, performances, dança, artes plásticas, fotografia, juntas em um só evento. A cada hora, apresentações exclusivas que prometem surpreender o público serão executadas por oito artistas solo, companhias ou bandas.

Karol Conka, Alexandre Nero, Fabíula Nascimento (única que será no Twitter porque seus perfis foram ocupados por pessoas negras em junho), A Banda Mais Bonita da Cidade, Ave Lola, Baque Mulher, Mandicuera, Mulamba, Cia dos Palhaços, Letícia Sabatella, Janine Mathias, Dow Raiz, Fotofolia, Rimon Guimarães, Slam das Gurias CWB, Caburé Canela, De um filho – de um cego, Abacate Contemporâneo, Luís Melo, Katiuscia Canoro e cia brasileira de teatro, entre outros, movimentam a terça-feira do Paraná.

Contratempo, o nome escolhido para o festival, indica o momento que a classe artística está vivendo. “Contratempo é uma circunstância ou incidente inesperado, que impede ou contraria o curso de um acontecimento, de um projeto. Na música, é um deslocamento do acento métrico natural do compasso”, explica a organização do evento.

Manifesto

Mais que apresentações, o festival é também um manifesto, um pedido de socorro da classe artística, uma das primeiras a parar e que não tem previsão de retorno presencial. Enquanto aguardam medidas de “apoio e fortalecimento do setor cultural” por parte do governo estadual e a aprovação da Lei Aldir Blanc, cantores, atores e demais profissionais da área artística afirmam que se viram da forma que dá, contando com iniciativas como Salve a Graxa e Cultura Salva, que arrecadam cestas básicas e distribuem aos profissionais mais afetados pelo coronavírus.

O coletivo Coragem – Rede de Profissionais da Música de Curitiba, também está participando de conversas com a prefeitura de Curitiba e deve criar um grupo de trabalho para encaminhar ações concretas de apoio.

A programação completa você confere no Facebook do coletivo Coragem Curitiba

Confira a programação completa:

09h às 10h

09h às 09h15 – Leticia Sabatella

09h15 às 09h30 – Bia Figueiredo / Parabolé

09h30 às 09h45 – Fotofolia / Iria Braga

09h45 às 10h – Katiuscia Canoro / Itaercio Rocha

10h às 11h

10h às 10h15 – Baque Mulher / Mano a Mano Trio

10h15 às 10h30 – Maureen Miranda e Necos Yaros / Pé no Palco

10h30 às 10h45 – Adri Menegale / Cia Portátil

10h45 às 11h – Grupo Fato / Leonardo Cruz e Laremi Paixão

11h às 12h

11h às 11h15 – Cia Brasileira de Teatro / Diego Perin

11h15 às 11h30 – Aminoácido / Jossane Ferraz

11h30 às 11h45 – Léo Fressato / Luis Mello

11h45 às 12h – Rogeria Holtz / Rubyhoo

12h às 13h

12h às 12h15 – Raissa Fayet / Abacate Contemporâneo

12h15 às 12h30 – Amanda Lyra / Partigianos

12h30 às 12h45 – Conde Baltazar / O Tiziu

12h45 às 13h – Rimon Guimarães / Francisco Mallmann

13h às 14h

13h às 13h15 – Antropofocus / Bea Gerolin

13h15 às 13h30 – Cultucada / Davi Henn

13h30 às 13h45 – A banda mais bonita da cidade / Um baile bom

13h45 às 14h – Dow Raiz / Mahallo

14h às 15h

14h às 14h15 – Fabiula Nascimento / Tuyo

14h15 às 14h30 – Ave Lola / Bernardo Bravo

14h30 às 14h45 – Festival Saliva / Juliana Cortes

14h45 às 15h – Londrina Ska Clube / Marcel Szymanski

15h às 16h

15h às 15h15 – Leandro Daniel / Caburé Canela

15h15 às 15h30 – De ym filho, de um cego

15h30 às 15h45 – Chico Paes / Marcio Juliano Outro Samba

15h45 às 16h – Súbita / Casa do Suingue

16h às 17h

16h às 16h15 – Ethnya / Raquel Bombieri

16h15 às 16h30 – Hause of X / Murillo Mongelo

16h30 às 16h45 – Saulo Soul /

16h45 às 17h – Sofar Curitiba / Kendri Albuquerque

17h às 18h

17h às 17h15 – Gal Freire / Esperanza

17h15 às 17h30 – Renara Melão / Vigor Mortis

17h30 às 17h45 – Central Sistema de Som / Trupe da Periferia

17h45 às 18h – Goat Fest / Siamese

18h às 19h

18h às 18h15 – Alexandre Nero / Slam das Gurias

18h15 às 18h30 – Família Estranha / Obragem

18h30 às 18h45 – Juana Profunda / Rubia Divino

18h45 às 19h – Janine Mathias / Babi Oeiras

19h às 20h

19h às 19h15 – Curitiba Jazz Festival / Cia Senhas

19h15 às 19h30 – Mulamba / Cia dos Palhaços

19h30 às 19h45 – Ricardo Pozzo / Roseane Santos

19h45 às 20h – Karol Conka / Selvátiva

20h às 21h

20h às 20h15 – Estrela Leminski e Teo Ruiz / Bloco Afropretinhosidade

20h15 às 20h30 – Cia Stavis Damaceno / Mandicuera

20h30 às 20h45 – Dalvinha Brandão / Mano Cappu

20h45 às 21h – Miss G / MUV

Serviço

Contratempo Festival

Data: Terça-feira 23 de junho.

Horário: 9h às 21h

Evento: Facebook do Coragem Curitiba

Local: conta do Instagram de cada artista

