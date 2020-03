O Festival Bom Gourmet começa nesta sexta-feira (06) com mais de 50 restaurantes participantes, que passam a ofertar menus completos e exclusivos a preços fixos de R$ 49,90 e R$ 59,90, para almoço e jantar, até o dia 29 de março. Uma das novidades deste ano é que o evento mais delicioso de Curitiba também terá uma edição simultânea na capital gaúcha, Porto Alegre.

Com mais de 140 menus (Clique aqui e confira em detalhes), o Festival Bom Gourmet em Curitiba tem opções de encher os olhos e agradar a todos os paladares. Restaurantes italianos, asiáticos, ibéricos, franceses, e casas especializadas em carnes e em peixes são algumas atrações desta edição.

Abaixo, você pode conferir todos os estabelecimentos que participam do primeiro Festival Bom Gourmet de 2020.

Confira os restaurantes participantes:

Anarco Restaurante – Batel e Mercado Municipal;

Armazém 71 Cucina – Vino;

Armazém Santo Antônio;

Badida Carnes Nobres – ParkShoppingBarigüi e Sete de Setembro;

Bar do Victor;

Baraquias – Jockey Plaza Shopping, Juvevê, ParkShoppingBarigüi e Shopping Curitiba;

Barolo Trattoria – ParkShoppingBarigüi e Silva Jardim;

Bistrô do Victor;

Bull Prime Carnes Nobres – Batel , Cabral, Hotel Rayon, Pátio Batel;

C’la Vie;

Cabaña Montefusco Parrilla Argentina;

Cantina do Délio;

Cantina Famiglia Fadanelli;

Chalet Suisse;

Château de Gazon;

Coco Bambu;

Curry Pasta Cozinha De Fusão;

Cutelaria Steakhouse;

Devons Steak House;

Ernesto Ristorante;

Euro Bistrô Restaurante;

Forneria Cobacabana;

Full Jazz Bar;

Jamie’s Italian Curitiba;

La Máfia Trattoria;

La Pasta Gialla – ParkShoppingBarigüi e Pátio Batel;

La Vaca Steakhouse;

Lagundri;

Le Réchaud;

L’entrecôte de Paris;

L’épicerie;

Limoeiro Casa De Comidas;

Nuu Nikkei;

Olivença;

Original Munich;

Osteria da Paz;

Ox Room Steakhouse;

Pata Negra;

Pecorino Bar & Trattoria;

Petiscaria do Victor;

Petit Château Restaurante;

Pobre Juan;

Praça do Victor;

Qceviche!;

Sel et Sucre;

Swadisht Cozinha Indiana;

Tartuferia San Paolo;

Terra Madre Ristorante;

Thai Restaurante Thailandês;

Vindouro;

Z. Sushi Louge Bar;

Paella Marinera, do Pata Negra..Fernando Zequinão / Gazeta do Povo

Todos os menus estão no site e no aplicativo do Festival Bom Gourmet, disponível para Android e iOS. Para conferir todas as atrações, basta acessar o site ou o app e escolher a cidade (Curitiba ou Porto Alegre), o valor e as opções. Ainda no site, é possível filtrar a busca por bairro, especialidade do restaurante, período (almoço ou jantar) e o valor. Pelo app, você pode verificar todos os restaurantes em ordem alfabética, aqueles mais perto de você e também por valor de cada menu.

Junte e Troque

Sucesso na última edição do Festival, o Junte e Troque está de volta em parceria com a Platinox, e vai presentear os clientes participantes com uma garrafa de vinho Monsaraz Tradição tinto (375 ml) e uma taça Aluminia Crystal (660 ml). Para garantir o prêmio, o participante precisa conquistar 300 pontos no app. Para participar, basta baixar ou atualizar o aplicativo do Festival e se cadastrar. Depois, a cada refeição, é preciso escanear a nota fiscal pelo app. Cada R$ 1 gasto nos restaurantes vale um ponto no Junte e Troque.

Os participantes podem trocar seus pontos por kits na loja da Platinox, na Av. Presidente Kennedy, 670, no bairro Rebouças, em Curitiba, até o dia 11 de abril. As trocas são limitadas a dois kits por CPF, de acordo com o estoque (1.000 unidades). Só será aceita uma nota fiscal para o almoço e uma por jantar a cada dia, por CPF, no cadastramento do app, que pode ser realizado até o dia 4 de abril.

Ao se cadastrar no aplicativo Festival Bom Gourmet, com o login e senha da assinatura, ele ganha, automaticamente, 50 pontos na promoção.