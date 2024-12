Concerto de Natal e balé O Quebra Nozes estreiam em breve em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta semana duas atrações estreiam na programação do Natal de Curitiba. Nesta segunda-feira (09), às 19h30, acontecerá o concerto ‘Natal nas Janelas do Instituto de Educação’, na Rua Emiliano Perneta, 92, no Centro.

Já na quarta-feira (11), está marcada a primeira sessão do balé “O Quebra Nozes”, nas Ruínas de São Francisco em Curitiba, às 20 horas, com a participação especial dos artistas Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus. Os dois espetáculos são gratuitos.

Artistas interpretam ópera em apresentação de Natal

Nesta segunda, na rua Voluntários da Pátria, na esquina com a Rua Emiliano Perneta, o público será surpreendido com 12 artistas que interpretam trechos de ópera que homenageiam grandes nomes da música clássica, como Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini e Léo Delibes.

Será um concerto com canções clássicas de Natal entoadas por um coral iluminado nas Janelas do Instituto de Educação. As apresentações seguem até quarta-feira (11), sempre às 19h30.

“O Quebra-Nozes” em Curitiba

O balé “O Quebra-Nozes” será apresentado nas Ruínas de São Francisco de 11 a 15 de dezembro, sempre às 20h, com sessões extras às 18h nos dias 13, 14 e 15/12. Com um elenco de 55 bailarinos profissionais, o espetáculo contará com participação especial de Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus, interpretando os pais de Clara.