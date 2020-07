Ouvir do jeito certo o relato de uma vítima de violência doméstica pode ser decisivo para interromper esse tipo de crime. Quando o caso envolve crianças e adolescentes, é a Lei 13.431/2017 que normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.

Dois pontos a destacar dentro da lei são a escuta especializada e o relato espontâneo. Este último se dá quando a vítima escolhe alguém da sua confiança para revelar algum tipo de violência. Essa pessoa pode ser um parente, um amigo, um vizinho ou o funcionário de uma escola ou qualquer outra instituição. Geralmente, é alguém próximo. Mas como agir no caso de ser você a pessoa procurada para receber um relato espontâneo?

+Leia mais! Como encerrar ou ajudar alguém que está em um relacionamento abusivo

Dúvidas do que fazer em um momento como esse são comuns. As principais delas questionam qual postura tomar diante da vítima, se é preciso chamar alguém para participar da conversa e para que órgão público a denúncia deve ser encaminhada. Ou até se deve ser mesmo levada em frente.

Segundo a pedagoga Cecília Landarin Heleno, analista de projetos de proteção e defesa do Centro Marista de Defesa da Infância, que atua no Brasil e está localizado em Curitiba, quando a revelação espontânea é prejudicada, a vítima acaba totalmente traída pelo sistema, chegando a prestar de oito a dez depoimentos até que se instaure um processo. “Quando o correto, previsto em lei, é que a vítima fale apenas uma vez, para não ter que reviver a violência a cada novo relato. A revelação espontânea já vale como primeiro relato, mas nem sempre isso é levado em conta”, explicou.

Uma campanha chamada “Defenda-se”, do Centro Marista, que está no ar desde a Copa do Mundo da Fifa de 2014 (https://defenda-se.com/), trata justamente da forma correta de ouvir uma história tão difícil de ser contada, mas que pode salvar a vida de uma vítima. “É muito importante não interferir na fala, mas deixar a vítima se expressar. Perguntas que promovam respostas como sim ou não devem ser feitas. Em caso de violência sexual, até vale perguntar qual foi a última vez que ocorreu. Mas o fundamental é ouvir, preservar os detalhes do relato até que se possa levar a denúncia adiante, aos órgãos competentes”, disse a Cecília Landarin, que tem promovido lives sobre o assunto neste momento de pandemia do coronavírus (covid-19). O aumento dos casos de violência doméstica durante o isolamento social preocupa.

Prevenção

Para se ter ideia do que ocorre, dados da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) apontam que o registro de ocorrências desse crime no estado diminuíram 16% durante os 45 primeiros dias de isolamento. A comparação leva em conta o mesmo período do ano passado, ou seja, foram cerca de 5,9 mil registros no prazo de 16 de março a 30 de abril deste ano, enquanto 2019 teve cerca de 6,9 mil casos registrados no mesmo período. Em Curitiba, a queda foi de 13%. Foram 882 registros na capital, em 45 dias de isolamento, contra cerca de 1 mil registrados pelos órgãos oficiais no período semelhante no ano passado.

+Viu essa? Combate à violência doméstica em condomínios de Curitiba é reforçado com cartilha para síndicos

A tendência de queda nesses registros preocupa órgãos de proteção às vítimas, pois pode significar que não estão sendo feitas denúncias. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), apesar da aparente redução nos registros, os números não parecem refletir a realidade, mas sim a dificuldade de realizar a denúncia durante o isolamento. Até a Organização das Nações Unidas (ONU) tem recomendado aos países uma série de medidas para combater e prevenir a violência doméstica durante a pandemia. São pedidos mais investimentos em serviços de atendimento online, serviços de alerta de emergência em farmácias e supermercados e criação de abrigos temporários para vítimas de violência de gênero.

Recentemente, a loja Magazine Luiza usou o Instagram para divulgar que em seu aplicativo de vendas existe um botão destinado a realizar denúncias de violência contra a mulher (https://www.instagram.com/p/CAqhH_Gg327/). “Ei, moça! Finja que vai fazer compra no APP da Magalu. Lá tem um botão para denunciar a violência contra a mulher”, diz o texto da arte da publicação das redes sociais.

Dúvidas sobre o que fazer em um momento como esse são bastante comuns e as principais delas questionam qual postura tomar diante da vítima. Foto: Rawpixel.

Tipos de violência

De acordo com um resumo da Lei 13.431/2017, são formas de violência a violência física, psicológica, qualquer conduta de discriminação, qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente, violência sexual, abuso sexual, exploração sexual comercial e tráfico de pessoas. “Mas a violência institucional pode ser ainda pior”, diz a Cecília Landarin. “O ponto é que a criança e o adolescente devem ser ouvidos por meio de escuta especializada e depoimento especial, sendo que eles serão chamados para confirmar os fatos no caso de revelação espontânea. Isso deveria ocorrer uma vez, se necessário, mas na prática não é o que se percebe”, aponta a pedagoga.

Segundo a campanha “Defenda-se”, até mesmo a pessoa de confiança da vítima pode causar prejuízo enorme se não estiver preparada para viver uma situação de relato espontâneo. “Se a vítima estiver na escola e escolher a professora para ser sua ouvinte, a pessoa deve procurar um local reservado, ouvir primeiro, dar atenção para a história sem julgamentos e só depois deixar claro que precisa levar a denúncia adiante”, explica a Cecília Landarin. “São julgamentos do tipo: ‘será que aconteceu mesmo’? ‘Tem certeza’?”.

Ainda de acordo com o objetivo de garantir a proteção da vítima, a campanha Marista promove que as instituições de ensino precisam estar preparadas para acolher um relato de violência, qualificando todo o quadro funcional, sem distinção de atribuições, formação ou área de atuação. Toda a comunidade educativa deve estar preparada para acolher o relato de uma criança ou adolescente. “O mesmo vale para toda a comunidade. Amigos, vizinhos, parentes. Todos precisamos estar preparados”, finaliza a pedagoga.

Veja mais materiais lúdicos da campanha “Defenda-se” no link (https://defenda-se.com/baixe-aqui/)

Assista ao vídeo da Campanha “Defenda-se” no Youtube.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?