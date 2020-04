Nesta segunda-feira (27), a TV Globo exibe a comédia brasileira Tô Ryca, na Sessão da Tarde, às 15h, e o suspense O Passageiro, na Tela Quente, após a final do BBB 20. Nos streamings, o destaque vai o episódio interativo da animação Capitão Cueca na Netflix.

Tô Ryca

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

Selminha é uma frentista que tem a chance de deixar seus dias de pobreza para trás ao descobrir uma herança de família. Mas, para conseguir colocar a mão nessa grana, ela terá que cumprir o desafio lançado por seu tio: precisa gastar R$ 30 milhões em 30 dias, sem acumular nada nem contar para ninguém. Mas, nessa louca maratona, ela vai acabar descobrindo que tem coisas que o dinheiro não compra.

O Passageiro

TV Globo, Tela Quente, às 23h36

Durante o seu trajeto usual de volta para casa, um vendedor de seguros é forçado por uma estranha misteriosa a descobrir a identidade de um dos passageiros do trem em que se encontra antes da última parada. Com a rotina quebrada, o homem se encontra no meio de uma conspiração criminosa.

Kung Fu Panda: The Paws of Destiny

Amazon Prime Video

Quatro jovens pandas saem na aventura de suas vidas depois que acidentalmente absorvem o Chi de mestres ancestrais de Kung Fu e convencem o Mestre Dragão Po a lhes ensinar Kung Fu. Enquanto treinam em segredo na Vila dos Pandas, um mal antigo, na forma de um pacífico monge, desperta, e não descansará enquanto não roubar o Chi dos pandas para dominar o mundo.

O épico episódio interativo do Capitão Cueca

Netflix

Neste especial interativo, Haroldo e Jorge prevcisam da sua ajuda para impedir que Krupp destrua a adorada casa na árvore.

Valente

Globoplay

A destemida princesa Merida quer traçar o seu caminho e quebrar com antigas tradições. Para isso ela pede ajuda a uma feiticeira, mas as coisas fogem do controle.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Fun

13h05 – O Professor Aloprado

TC Touch

14h45 – As Vantagens de Ser Invisível

TC Pipoca

16h20 – Táxi 5

TC Action

18h10 – O Dia Depois de Amanhã

TC Cult

20h00 – Dakota

TC Premium

22h00 – Tolkien