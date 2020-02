Dono das redes Porks e M.Hoppy, operações de sucesso da gastronomia de Curitiba, o empresário José Araújo Netto anunciou nesta semana um novo conceito de estabelecimento para quem gosta de carne. O Bar do Açougueiro deve abrir as portas em meados de março e vai oferecer porções de carnes assadas a partir de R$ 8.

O local será ambientado como um pub, mas o cardápio será bem brasileiro. Assim como nas outras operações, o foco será o baixo custo das porções. No local serão servidas porções individuais de carnes de boi, carneiro, porco e frango feitas na parrilla, além de outras opções ligadas ao churrasco. O empresário Everton Nishii será sócio da casa, que também terá música ao vivo.

“O Bar do Açougueiro, queremos oferecer um pub único na cidade, ideal para quem busca um endereço diferenciado e fixo para passar bons momentos com os amigos, consumindo carnes e bebidas de qualidade, tudo isso em um ambiente extremamente aconchegante e acolhedor”, disse José Araújo Netto.

Detalhando um pouco mais o cardápio, serão servidas porções de sobrecoxa no chope, galeto, pulled pork, pernil de carneiro fatiado, linguiças artesanais normais e recheadas, picanha, ancho, mignon com gorgonzola, assado de tira, short rib e tomahawk. Todos servidos já fatiados, prontas para serem consumidas. A casa terá ainda opções de hambúrgueres, pão de alho, saladas, mix de legumes na manteiga, batata rústica, maionese de batata e sobremesas, como a banana da terra com doce de leite e o brownie com sorvete de creme.

O Bar do Açougueiro vai funcionar durante a noite, de terça a sexta-feira, e a partir do almoço, nos sábados e domingo. A casa contará, também, com um espaço exclusivo para o preparo de carnes no chão.

O bar contará com uma carta de bebidas com destaque para os chopes artesanais, produzidos por algumas das principais cervejarias do Brasil e que serão servidos em 10 torneiras, além de drinks e destilados em geral.

O Bar do Açougueiro será na Avenida dos Estados, 450, no bairro Água Verde.