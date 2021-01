Na manhã desta terça-feira (26), a cartunista Laerte Coutinho, de 69 anos, foi transferida para a UTI no InCor, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, onde ela está internada desde o dia 21 de janeiro com quadro de coronavírus em evolução.

Segundo o boletim do hospital, a cartunista está em tratamento medicamentoso e com suporte ventilatório não invasivo, por meio de cateter. Ainda segundo o InCor, Laerte permanece consciente e comunicativa.

“O estado ainda não é grave, mas requer cuidados”, publicou seu filho, Rafael Coutinho, nesta terça em suas redes sociais. Ele também agradeceu aos que mandaram mensagens de apoio e carinho.

Ainda segundo a publicação, Laerte deve ficar por pelo menos mais uma semana no hospital.