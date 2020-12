Crianças e cachorros. Cavalos e meninos. Gatos e “pequenos humanos”. Quem resiste à essas doces combinações? E se essas duplinhas ilustrarem lindas fotos, que poderão ser apreciadas ao longo de todo o ano de 2021, em um sensível e belíssimo calendário? Essa foi a ideia executada pela ONG Associação do Amigo Animal, de Curitiba, que acaba de lançar o calendário 2021, vendido para ajudar a manter os mais de mil cães e gatos resgatados e acolhidos pela instituição na chácara São Francisco de Assis, localizada em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba – local que foi atingido em julho deste ano pelo ciclone bomba.

O famoso calendário da Amigo Animal, que tem como objetivo incentivar a adoção responsável e ainda arrecadar fundos para manter o abrigo – cuja manutenção é de aproximadamente R$ 100 mil mensais – é uma tradição deste 2008. Mas neste ano, a ONG resolveu retratar a cumplicidade e a relação de crianças com necessidades específicas, sejam elas deficiências ou doenças, com os animais. E a escolhida para dar vida à essa proposta, foi a fotógrafa Mykaella Carbonera, idealizadora do projeto social “Fotografias do Bem”.

Cumplicidade das duplas traz doçura para as páginas do calendário. Foto: Mykaella Carbonera/Divulgação

As fotos feitas por Mykaella foram autorizadas pelas famílias das crianças, que viram na ação uma oportunidade de retratar a beleza da relação e ainda, conscientizar a sociedade sobre a importância dos bichos no apoio ao desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças com necessidades específicas, como relata uma das mães envolvidas no projeto.

“Pedro Gabriel ama animais, o cavalo então, é uma relação de amor maior e a ONG traz esse amor com propósito, cuidado e zelo com os animais e as crianças com deficiência, mostrando que tudo é possível. O amor não tem limites, amar é ilimitado!”, confessou Kelly Cavalcanti, mãe do Pedro, portador da Síndrome de Mielomeningocele e uma das crianças fotografadas para o calendário.

Pedro e um cavalo, em gesto de carinho eternizado no calendário da ONG Amigo Animal. Foto: Mykaella Carbonera/Divulgação

Ano de pandemia

Por conta da pandemia, em 2020, as imagens não foram produzidas na chácara da ONG, por isso, a maioria dos animais retratados não está disponível para adoção, exceto aqueles que puderam ser fotografados na chácara da instituição. Mas os meses de pandemia, felizmente, de acordo com a ONG, foram responsáveis por um aumento de 20% nas adoções, em relação ao ano passado. Mesmo assim, ainda há muito animais precisando de ajuda.

“Mesmo com o aumento na procura, a chácara da Amigo Animal, não diminuiu a quantidade de animais abrigados, visto que os abandonos também aumentaram devido à pandemia, pois muitas famílias perderam renda e o que já era difícil, ficou ainda mais”, explicam os voluntários da Amigo Animal, que ainda recebem em torno de 50 pedidos de resgate por dia.

“Somente os casos mais graves ou urgentes conseguem ser atendidos, pois o espaço e a situação financeira não podem ser comprometidos. Os casos não atendidos são orientados e encaminhados para outros grupos de protetores nas redes sociais, ou, para sites terceirizados de adoção, nos quais a própria pessoa posta a foto do animal e suas características. A Amigo Animal entende que o problema do abandono é de toda a sociedade e não pode, e nem deve ser absorvido somente pelas ONG´s, que estão superlotadas e com escassez de recursos e de voluntários”, ressalta a organização de proteção animal.

Como comprar?

Foto: Reprodução/Facebook

O calendário 2021 da ONG Amigo Animal custa R$ 20, valor que já inclui a despesa de envio pelos Correios. Para fazer o pedido, basta depositar o valor do calendário em qualquer conta-corrente da ONG e enviar o comprovante para o whatsapp (41) 99975-2711. Também é possível comprar o calendário na loja do petshop Rei dos Animais, localizada na Rua XV de Novembro, 3188, Alto da XV, em Curitiba.

Associação do Amigo Animal

CNPJ 04.086.238/0001-32.



Banco Itaú – Agência 0255 CC 33.336-1

Banco do Brasil – Agência 1518-0 CC 14.938-1

Banco Bradesco – Agência 5760 CC 237534-6

Caixa Econômica Federal – Agência 1525 Poupança 2774-9 Operação 013

PagSeguro – https://pag.ae/bhqmmn6

PIX- Chave: CNPJ 04.086.238/0001-32

Mais informações: (41) 99975-2711 ou pelo Facebook.