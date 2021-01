O Cline Research Center, centro de pesquisa clínica localizado em Curitiba, está recrutando idosos acima de 65 e que façam uso de insulina para a participação de um novo estudo clínico. O paciente pode conhecer melhor como o seu organismo reage às mudanças da glicose e se beneficiar gratuitamente da avaliação contínua da glicose por 6 semanas sem picar o dedo.

Os interessados podem entrar em contato através do WhatsApp (41) 9 9201-2725.

Ao entrar em contato com o centro de pesquisa, o paciente será avaliado pelos médicos e responderá a um questionário para saber se atende aos critérios dos estudos em andamento. Se for elegível poderá iniciar sua participação após conceder seu consentimento livre e esclarecido.

O paciente não paga nada para participar de uma pesquisa clínica. Os custos das consultas médicas, dos procedimentos, do novo remédio, bem como o deslocamento do paciente, estão cobertos pelo centro de pesquisa.

+ Leia mais: Sem dar data para a vacinação, Pazuello diz que doses chegam aos estados quatro dias após aval da Anvisa

O Cline Research Center está localizado no bairro Cabral, em Curitiba, é registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e tem parceria com outros centros de pesquisa nacionais e internacionais.

Importância do voluntário

Segundo a endocrinologista e Investigadora Principal do Centro de Pesquisa Cline, Dra. Silmara Leite, o voluntário da pesquisa clínica tem o benefício de ser acompanhado de forma gratuita por um serviço médico especializado, além de receber o tratamento de referência dessas doenças.

“É importante ressaltar que o voluntário de pesquisa não é cobaia humana. A participação na pesquisa é uma oportunidade de receber medicamentos ainda não comercializados no Brasil”, ressalta.

+ Veja também: Feminicídio cresce na pandemia e no Paraná 32 mulheres são assassinadas em 2020

Todos os estudos são avaliados previamente quanto à segurança dos participantes e são aprovados pela Anvisa e conselhos de ética em pesquisa. Silmara lembra, ainda, que a pesquisa clínica é imprescindível para o avanço da medicina. “Sem esse tipo de pesquisa não haveria novos medicamentos. Além do benefício próprio para quem participa, o voluntário contribui para o tratamento de outros pacientes no futuro”, reforça.

Tem dúvidas?

O que é Pesquisa Clínica?

A pesquisa clínica faz o estudo e a investigação de novos medicamentos antes e após serem comercializados. Os estudos medem os parâmetros de eficácia e segurança de novos medicamentos em pacientes voluntários, e é fundamental para a chegada de novas alternativas terapêuticas no mercado.

Para garantir a segurança e bem-estar do paciente voluntário, a pesquisa clínica deve seguir um protocolo aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). Se os ensaios clínicos não comprovarem a segurança e eficácia do medicamento, ele não será colocado à venda.

Existe risco?

Qualquer tratamento médico pode ter risco, inclusive aqueles que já estão comercializados. O paciente voluntário recebe todas as informações sobre os benefícios e possíveis efeitos colaterais do medicamento em estudo. O médico investigador se disponibiliza em tempo integral para dar o suporte necessário durante todo o protocolo.

É importante que o médico esclareça que o medicamento que está sendo desenvolvido pode ou não ter benefícios.

É preciso pagar?

Não. O paciente não paga nada para participar de uma pesquisa clínica. Os custos das consultas médicas, dos procedimentos, do novo remédio, bem como o deslocamento do paciente, estão cobertos pelo centro de pesquisa.

Direitos do Voluntário

A participação do paciente é totalmente voluntária, e ele terá o direito de desistir a qualquer momento. Para que o estudo dos novos medicamentos seja iniciado, existem os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP), a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que avaliam, autorizam e acompanham todos os processos de uma pesquisa em todos os locais em que ela ocorre. O paciente pode ter acesso aos comitês e comissões citadas e a todos os protocolos utilizados para assim se sentir mais seguro em relação ao estudo.

Assim que o paciente aceita participar da pesquisa, ele passa a ter todos os contatos do médico e da equipe de pesquisa, 24h por dia, 7 dias por semana.

Deveres do Voluntário

O paciente voluntário também tem os deveres que devem ser cumpridos à risca, para que o estudo obtenha resultados satisfatórios:

passar o histórico de saúde ao médico;

tomar todas as medicações prescritas corretamente;

informar ao médico sobre qualquer problema ou intercorrência enquanto estiver participando da pesquisa;

comparecer a todas as consultas agendadas.

É por meio da pesquisa clínica que novos medicamentos podem ser descobertos e, assim, garantir que eles funcionam e são seguros.

SERVIÇO:

Cline Research Center: Centro de Pesquisa Clínica em Curitiba.

Endereço: Praça São Paulo da Cruz, 50, sala 2204 – bairro: Cabral.

Contato WhatsApp: (41) 9 9201-2725.

Site: www.clinemedica.com.br