A Globoplay confirmou nesta segunda-feira (8) que a novela “Vamp” já tem data oficial para entrar em seu catálogo. Sucesso entre os jovens da década de 1990, a trama se tornou um clássico com doses de terror e, principalmente, de humor.

A trama de Antônio Calmon teve direção-geral de Jorge Fernando. Exibida originalmente pela Globo entre julho de 1991 e fevereiro de 1992, ela contava a história do viúvo Jonas Rocha (Reginaldo Faria), que tinha seis filhos. Ele se casa Carmem Maura (Joana Fomm), também com seis filhos.

A família numerosa, que mora em Armação dos Anjos, uma cidade assolada por vampiros. As confusões na cidade aumentam com a chegada de Natasha (Claudia Ohana), uma roqueira que vendeu a alma ao conde Vlad (Ney Latorraca) para ter sucesso na carreira.

Ela chega à cidade com a desculpa de gravar um clipe, mas na verdade está lá para encontrar a Cruz de São Sebastião, a única arma capaz de destruir Vlad, de quem ela quer se livrar. Na encarnação passada, Natasha trocou Vlad por Jonas, o que faz com que ele a persiga.

O sucesso da novela foi tão grande que ela foi reexibida menos de um ano após sair do ar. No entanto, isso não ocorreu no Vale À Pena Ver de Novo, mas na Sessão Aventura, no início da tarde. Ela também foi reexibida pelo canal pago Viva em 2011 e também já foi lançada em DVD pela Globo Marcas.