Clarice Falcão volta a Curitiba para única apresentação

De volta a Curitiba, Clarice Falcão traz sua nova turnê diretamente para o CWB Hall, com única apresentação no sábado, 7 de dezembro, com abertura da casa às 20h e show às 23h. Os ingressos estão à venda por meio da plataforma Bilheto, a partir de R$ 60 a meia-entrada, mais taxa.

O retorno de Clarice Falcão aos palcos se deve ao lançamento do álbum “Truque”, um mergulho coeso e maduro que mostra uma cantora versátil, que passa por uma MPB de rádio de fim de noite até faixas eletrônicas inspiradas na PC Music.

“O show é basicamente uma grande surpresa. Ele passa por todas as fases da minha carreira e traz faixas que não costumo tocar há anos. Acho que será uma experiência muito legal para fãs que curtem desde o ‘Monomania’ e para quem conheceu agora com o ‘Truque’”, conta Clarice.

Cantora, compositora, atriz e roteirista, Clarice Falcão se destaca como um dos mais reconhecíveis e inventivos nomes da cultura brasileira há mais de uma década. Seu álbum visual chega com 12 clipes que dialogam com o talento de Clarice para desenvolver múltiplas personalidades e personagens. O resultado é um reflexo das complexidades do amor e das ilusões que alguém apaixonado cria na própria mente.

Entre a melancolia de uma “Monomania”, a sinceridade ácida de um “Problema Meu” e a entrega sem filtros de uma mente atribulada que “Tem Conserto”, surge uma artista que se volta para o afeto em seu novo trabalho, “Truque”. Este é primeiro álbum visual de sua carreira, consolidando suas múltiplas facetas artísticas.

Registro mais pop desde o começo da discografia de Clarice Falcão, o trabalho é um resumo sonoro de tudo que a artista fez e isso se reflete no palco, com a apresentação passando por todas as fases da carreira da artista acompanhada por Lucas de Paiva (synths e programação), Gabriel Guerra (baixo, synths e programação) e Manuella Terra (Bateria).

Serviço:

Clarice Falcão em Curitiba

Quando: Sábado, 7 de dezembro – 23h

Onde: CWB Hall – Av. Marechal Floriano Peixoto, 4142

Quanto: de R$60 à R$280.

Classificação etária: 18 anos.

Informações: www.cwbhall.com.br

Fone: (11) 93905-5352 (WhatsApp/SAC Bilheto)

Ingressos

Pista

1º lote – promocional

Pista: Solidário* R$65 / Meia R$60

Mezanino: Solidário* R$85 / R$80 Meia

Camarote Individual: Solidário* R$115 / Meia R$110

2º lote – promocional

Pista: Solidário* R$75 / Meia R$70

Mezanino Solidário*: R$95 / R$90 Meia

Camarote Individual: Solidário* R$125 / Meia R$120

3º lote

Pista: Solidário* R$85 / Meia R$80

Mezanino: Solidário* R$115 / R$110 Meia

Camarote Individual: Solidário* R$135 / Meia R$130

4º lote

Pista: Solidário* R$95 / Meia R$90

Mezanino: Solidário* R$125 / R$120 Meia

Camarote Individual: Solidário* R$145 / Meia R$140

*ingresso Solidário somente válido com a entrega de 1kg de alimento não-perecível na entrada do show.

Pontos de venda

Online (com taxa de conveniência):

https://bilheto.com.br/comprar/2811/clarice-falcao-curitiba (em até 12x no cartão)

PONTO DE VENDA SEM TAXA:

LETS ROCK

(Dinheiro, Débito e Crédito à vista)

(Galeria Pinheiro) Praça Tiradentes, 106 Ljs 03 E 04 – Centro – Curitiba – PR

Seg. a Sex. 09:00 as 19:00 / Sáb. 09:00h as 15:00

* A organização do evento não se responsabiliza por ingressos comprados fora dos anunciados.

** Será proibida a entrada de câmeras fotográficas/filmadoras profissionais e semiprofissionais.