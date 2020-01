Vai preparando o petisco. Sábado (25) será a vez dos cachorros entrarem no cinema pela primeira vez em 2020. A edição do CinePets foi confirmada pela Cinesystem e os tutores poderão levar seus animais para acompanhar a exibição do filme Frozen 2 no Shopping Curitiba. Os ingressos já estão à venda pela internet e na bilheteria com preços entre R$ 36,48 a R$ 17,98.

O projeto acontece em todo terceiro sábado do mês. Para não perder nada, o cinema é adaptado para os animais. O som é reduzido em 30% e a luz também é alterada para não afetar os bichinhos, sem perder a qualidade da telona do cinema.

Para acompanhar a sessão, os donos precisam estar atentos a algumas regras. Somente animais de pequeno e médio porte terão acesso, as vacinas devem estar em dia e a coleira não pode ser esquecida. Ração, petiscos e o potinho com água estão liberados.

Serviço

CinePets no Shopping Curitiba

Local: Cinesystem do Shopping Curitiba – Rua Brigadeiro Franco, 2300, Centro

Dia: 25/01/2020 (sábado)

Horário: 14h

Filme: Frozen 2