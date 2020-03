O Cine Passeio faz aniversário de um ano dia 27 de março e a comemoração acontece com programação especial durante todo o mês. Todas as quintas-feiras, a meia-entrada será livre para todos os públicos. Os ingressos vão custar R$ 8 nos dias 5, 12, 19 e 26 de março.

A cafeteria do espaço também tem promoção especial. Quem comprar uma pipoca tamanho pequeno vai receber em tamanho médio, e comprando um café pequeno ganha um grande.

Além disso, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Cine Passeio também vai oferecer meia-entrada de sexta-feira a domingo (6 a 8) para o público feminino. A promoção não altera o valor dos ingressos de quem já compra com desconto.

Filmes de maior bilheteria

Para comemorar um ano de programação, o Cine Passeio vai exibir a cada semana um dos quatro filmes da sua maior bilheteria. Nesta primeira semana de março, o filme escolhido foi Dor e Glória, do espanhol Pedro Almodóvar. O longa foi o quarto mais assistido durante os 12 meses, com público de 3.617 pessoas.

A programação completa do Cine Passeio está no site http://www.cinepasseio.org/programacao.

Serviço

Cine Passeio

Endereço: Rua Riachuelo, 410, Centro

Funcionamento: terça a domingo das 10h às 22h

Administração: segunda a sexta das 9h às 18h

Bilheteria: terça a domingo das 12h30 às 20h30 (exceto sessões especiais)

Ingressos: quinta a domingo – R$ 16 e R$ 8 (meia) terças e quartas-feiras – R$ 12 e R$ 6 (meia)

Programas Especiais: valor a confirmar conforme o evento

Pagamentos: dinheiro e cartões de crédito e débito

Descontos 50% (meia entrada):

• Crianças menores de 12 anos, estudantes, idosos +60 anos, pessoas com deficiência, jovens de 15 a 29 anos (cadastro único de programas do governo federal) – Lei Federal 12.933/13, Decreto 8.537/15.

• Professores da rede pública e particular – Lei Estadual 15.876 de 07/07/08 • Doadores de sangue – Lei Estadual 13.964 de 20/12/02.

• Pacientes com Câncer – Lei Estadual 18.445, de 05/02/15.

• Servidores do Município, administração direta/indireta, fundações, autarquias e institutos vinculados.

• Associados das entidades SATED-PR, AVEC-PR e SIAPAR-PR. Descontos não cumulativos. Documentos de comprovação deverão ser apresentados no acesso à sessão.

Estudantes de ensino fundamental e médio deverão atender ao previsto no Título V da Lei 9.394/1996.

Clube Gazeta do Povo: 50% de desconto em até dois ingressos.

Estacionamentos Conveniados:

• Cine Park – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 347 | 3121-2752

• Master Park – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 641

• Estacionamento Planalto – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 612

• Tri Park – Rua Treze de Maio, 411 | 3015-6514

• Estacionamento Palácio – Rua Treze de Maio, 395

Bicicletário: Para até 8 bicicletas, com acesso pela Rua Riachuelo.