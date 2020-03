O isolamento social está sendo muito difícil para muita gente, principalmente para aqueles que moram sozinhos. Com isso, a Tribuna do Paraná separou uma lista com cinco jogos gratuitos disponíveis no App Store e no Play Store para você se divertir com seus amigos, sem sair de casa neste período de quarentena.

Buraco Jogatina: Jogo de Carta

Nesse jogo o objetivo é fazer pontos com sequências do mesmo naipe ou trincas. Quem curte jogos de baralho vai amar. O app dá opção para brincar com 2 ou 4 jogadores, tem opção de chat.

Baixe: disponível no App Store e no Google Play

Dominó Jogatina: Jogo Clássico

O clássico jogo que com certeza, muita gente jogou na infância. O app tem quatro modalidades: clássico, ponta de cinco, fechado ou turbo. As partidas podem ser disputadas por dois ou quatro jogadores, com opções de jogar com os seus amigos do Facebook.

Baixe: disponível no App Store e no Google Play

Eu sei a Música

A regra é simples, tentar adivinhar qual é o nome da música, ouvindo um pequeno trecho dela. O jogo é inspirado no quadro “Qual é a Música” do Programa Silvio Santos.

Baixe: disponível no App Store e no Google Play

Perguntados

A diversão está garantida neste jogo. Você roda a roleta que possui seis categorias. Tenta acerta a pergunta. Se errar, escolhe um amigo para jogar a próxima rodada.

Baixe: disponível no App Store e no Google Play

Stop – Famoso Jogo de Palavras

O famoso jogo também está disponível para celular. O Stop é simples, selecione uma letra, tente formar uma palavra para cada categoria com a letra. O jogador que acertar maior número de palavras no menor tempo ganha.

Baixe: disponível no App Store e no Google Play

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇