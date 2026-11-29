Dois meninos do interior do Paraná, uma viola e o sonho de viajar pelo Brasil. Mais de cinco décadas depois, uma das duplas mais consagradas da história da música sertaneja brasileira se prepara para deixar os palcos. Chitãozinho e Xororó, nascidos em Astorga, no Norte do Paraná, anunciaram a despedida dos shows em uma emocionante carta publicada nas redes sociais na sexta-feira (27).

Antes de encerrar a trajetória nos palcos, entretanto, os irmãos ainda vão percorrer o Brasil em 2027 com a turnê Entretempos, que também marca o retorno da dupla Jorge e Mateus.

Na carta, os sertanejos fizeram questão de esclarecer que a decisão não representa o fim da dupla, tampouco da carreira musical.

“Esta é uma despedida dos palcos, nunca da música. Porque a música é o que nós somos”, afirmaram.

A decisão, segundo os artistas, foi amadurecida ao longo de vários anos. Aos fãs, os irmãos explicaram que chegou o momento de desacelerar e dedicar mais tempo à família, enquanto ainda desfrutam de boa saúde.

Dois meninos de Astorga que conquistaram o Brasil

Em meio às lembranças compartilhadas na carta de despedida, Chitãozinho e Xororó fizeram questão de recordar as origens no interior do Paraná, quando ainda eram crianças e se apresentavam em circos.

“Nossa maior alegria é saber que dois meninos de Astorga chegaram tão longe sem nunca esquecer de onde vieram”, diz um dos trechos da mensagem.

José Lima Sobrinho e Durval de Lima, conhecidos artisticamente como Chitãozinho e Xororó, lançaram o primeiro disco em 1970. Anos mais tarde, com o sucesso de Fio de Cabelo, conquistaram o país e ajudaram a transformar a música sertaneja em um dos gêneros mais populares do Brasil.

Ao longo de mais de 50 anos de carreira, os irmãos conquistaram prêmios, lotaram estádios e embalaram histórias de diferentes gerações de brasileiros.

Um detalhe tornou a despedida ainda mais especial: a carta divulgada em vídeo, acompanhada de fotografias antigas da trajetória dos artistas, foi narrada pelos próprios netos dos sertanejos.

Turnê de despedida de Chitãozinho e Xororó será em 2027

Batizada de Entretempos, a turnê promete reunir dois momentos distintos da música sertaneja: a despedida dos palcos de Chitãozinho e Xororó e o retorno de Jorge e Mateus, que em outubro de 2025 anunciou uma pausa na carreira para descanso, mais convívio com a família e “oxigenação” da carreira.

As apresentações acontecerão ao longo de 2027, em estádios pelo Brasil. A pré-venda de ingressos para clientes do Sicoob começa no dia 3 de dezembro, pela plataforma Q2 Ingressos.

Os irmãos prometem transformar cada apresentação em uma grande celebração de gratidão ao público que os acompanhou durante mais de cinco décadas.

Meses antes do anúncio da despedida, Chitãozinho e Xororó também se emocionaram ao receber o convite para serem embaixadores da tradicional Festa do Peão de Barretos, evento que faz parte da trajetória da dupla e onde os sertanejos se apresentaram, entre outras ocasiões, em 2014.

“Preparem o coração e a garganta”

Na mensagem de despedida, os sertanejos agradeceram aos fãs por perpetuarem suas músicas de pais para filhos e de avós para netos.

“Preparem o coração e a garganta! Quando as cortinas fecharem pela última vez, o que vai ficar não é só a saudade. É a certeza de que vocês fizeram a nossa vida valer a pena”, diz o trecho final da carta.