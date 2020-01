Os irmãos Chitãozinho e Xororó, a dupla paranaense de maior sucesso na história do sertanejo, são a principal atração da 55ª Festa da Uva de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O evento comemora os 130 anos de emancipação política do município e terá uma rica programação para os visitantes.

A festa será nos dias 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro, no Parque Municipal da Uva. Também estão confirmadas as duplas Jeann e Júlio, dos sucessos “Baladeira” e Gordinho”, e Diego e Arnaldo, donos dos hits “Se eu te procurar e Sofri em dobro”, e a banda Atitude 67, conhecidos pelas músicas “Cerveja de Garrafa” e ” Saideira”, além do cantor gospel Fernandinho, famoso por “Santo” e “Me Leva”.

Haverá ainda uma missa campal na quinta-feira (5), a partir das 16h, celebrada pelo padre Cleberson, que marca o início das atividades. O ingresso neste dia será 1 kg de alimento não perecível.

Quem participar poderá contar com muita comida típica, produtos coloniais, feira agrícola, artesanato e diversas atrações. Durante todos os dias do evento haverá exposição de uvas, vinhos, sucos, geleias e conservas.

A festa também terá Missa em Vêneto e a premiação dos Produtores Rurais. Uma mostra de gastronomia no Circuito Italiano de Turismo Rural que completa 20 anos, também será disponibilizada. O parque – que preserva a mata nativa da região, com 100 mil m² de área e espaço ao ar livre para passeios – fica localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 8771 – Centro velho de Colombo.

Confira a programação de shows da 55ª Festa da Uva de Colombo:

05/02

19h30: Missa e Show com Padre Cleberson

Entrada: 1 kg de alimento

06/02

20h30: Cantor Gospel Fernandinho

Entrada: 1 kg de alimento

07/02

21h: Banda Atitude 67



Abertura dos portões: A partir das 17h.

Entrada: Valor do ingresso não divulgado

08/02

20h: Jeann e Júlio



21h30: Diego e Arnaldo



Abertura dos portões: 11h e a partir das 13h início da cobrança dos ingressos.

Entrada: Valor do ingresso não divulgado

09/02

21h30: Chitãozinho e Xororó



Entrada: Valor do ingresso não divulgado