SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -O jornalista Chico Pinheiro, 67, fez uma pequena aparição no programa Mais Você (Globo) desta quarta-feira (4) e, após meses afastado por causa da pandemia, foi o seu cabelo comprido que surpreendeu os telespectadores. Até Ana Maria Braga, brincou com o novo visual.

“Que saudade! Chico, além de meu vizinho no Rio de Janeiro é meu amigo há muitos e muitos anos. Mas você não está podendo voltar para trabalhar mesmo… Com esse cabelão é difícil entrar para dividir tela. Mas está lindo. Aproveite bastante com sua família, sua mulher linda”, comentou a apresentadora.

Em sua rápida aparição, Chico Pinheiro, que está afastado do Bom Dia Brasil desde março, fez uma homenagem a Tom Veiga, o Louro José, que morreu no último domingo (1º). “Quantas saudades do Tom e do Louro, quantas vezes passei o bastão da programação a ele, eu, o jornalista que conversava com o papagaio”, disse ele.

Os internautas também se surpreenderam com o novo visual do jornalista: “Está parecendo tiozão que anda com camisa do Iron Maiden e falando ‘no meu tempo é que tinha rock de verdade'”, brincou um. “Chico Pinheiro rejuvenescido e cabeludo na quarentena”, afirmou outro.