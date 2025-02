Cervejaria de Curitiba vai transmitir final da Super Bowl neste domingo

Neste domingo (09), o Bar da Fábrica do Bastards Brewery, point cervejeiro da capital paranaense, promete uma noite inesquecível com música ao vivo e transmissão gratuita do maior evento esportivo dos Estados Unidos.

A partir das 20h30, os fãs de Super Bowl poderão acompanhar o confronto entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles em um telão de aproximadamente 140 polegadas. O jogo, direto do Caesars Superdome em Nova Orleans, promete ser um espetáculo à parte.

O Super Bowl vai além do esporte. É um fenômeno cultural que cativa audiências globais, e o Bar da Fábrica não ficará de fora dessa celebração. O famoso show do intervalo contará com a presença do rapper Kendrick Lamar e da cantora SZA, enquanto Jon Batiste interpretará o hino nacional americano. As performances de Trombone Shorty, Lauren Daigle e Ledisi completam o line-up musical do evento.

Para esquentar os ânimos antes da transmissão, a banda Lenhadores da Antártida se apresentará em formato trio, trazendo versões folk de sucessos de diversos gêneros musicais. E tem mais: quem comparecer vestindo a camisa dos Chiefs ou dos Eagles ganhará um chope Zé do Morro (300ml) gratuitamente.

Serviço

Transmissão Super Bowl LIX no Bar da Fábrica da Bastards Brewery

Endereço: R Comendador Lustoza de Andrade, 69 – Bom Retiro

Data: 9 de fevereiro

Horário: a partir das 12h – Transmissão a partir das 20h30

Entrada Gratuita

Estacionamento Gratuito

Espaço Kids

Pet Friendly