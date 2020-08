Uma ação promovida pela cerveja Corona garantiu a donos de hotéis e pousadas de todo o país 10 mil diárias de hospedagem garantidas. A iniciativa promoveu a venda antecipada e arrecadou R$ 4 milhões para o setor de turismo, contemplando 200 hotéis e pousadas de nove estados brasileiros. Para comemorar, vai sortear 14 viagens com tudo pago para quem participar da promoção Redescubra o Paraíso.

As 14 viagens serão sorteadas semanalmente para sete paraísos naturais brasileiros – Ilhabela (SP), Ubatuba (SP), Praia da Pipa (RN), Saquarema (RJ), Florianópolis(SC), Garopaba (SC) e São Miguel do Gostoso (RN). Cada ganhador poderá levar um acompanhante e terá hospedagem, alimentação e transporte inclusos, podendo aproveitar o prêmio no momento mais seguro e recomendado pelas organizações de saúde de cada região, até dezembro de 2021.

A promoção começou nesta semana e para participar basta adquirir um pack de Corona ou Coronita e cadastrar a nota fiscal no site da promoção.

O site de Redescubra O Paraíso também passa a funcionar abertamente em 31 de agosto como uma plataforma para aumentar a visibilidade de ainda mais negócios de hotelaria – durante dois meses a partir desta data, novos hotéis e pousadas de todo o Brasil poderão se cadastrar na plataforma para oferecer opções de hospedagem com descontos e promoções para o público. Tudo isso sem pagar por nenhuma taxa de adesão à plataforma ou para a realização das operações de compra e venda.

Os estabelecimentos podem se cadastrar em www.thisisliving.com.br, clicando na aba “Cadastrar meu hotel”. Já o público pode selecionar a opção “Destinos” e conhecer a lista de hotéis.

“Estamos muito felizes pela adesão do público e por poder apoiar estes negócios, que estão recebendo o aporte e capital de giro para continuar funcionando. Além disso, entendemos que poderíamos manter o site como uma vitrine para divulgar ainda mais estabelecimentos”, conta João Pedro Gentil Zattar, gerente de marketing de Corona.

Ao contrário do que pode-se imaginar, a cerveja não teve queda relevante eu suas vendas após o “boom” do coronavírus. Inicialmente a associação dos nomes poderia causar rejeição por parte do público. No entanto, segundo a assessoria de imprensa da marca, isso não aconteceu.

“O isolamento trouxe diversos aprendizados e, quando ele acabar, queremos proporcionar novas lembranças para o público. Temos certeza de que, quando essas viagens puderem acontecer de forma segura, esse contato com a natureza terá um significado ainda mais especial para todos nós!”, complementa.