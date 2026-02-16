Catálogo de filmes nacionais chega gratuitamente ao streaming

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cheirinho de pipoca e o sofá confortável podem ser ótimos aliados para quem prefere aproveitar os dias de folia longe da agitação das ruas. Neste carnaval, uma boa pedida é mergulhar nas histórias brasileiras que acabam de chegar ao Itaú Cultural Play, plataforma de streaming que disponibiliza 18 produções nacionais sem custo para o espectador.

O catálogo traz obras de diferentes cantos do Brasil, como a divertida ficção “Recife Frio”, curta-metragem assinado por Kleber Mendonça Filho. Com linguagem de documentário, o filme apresenta uma versão inusitada da capital pernambucana tomada por um clima gelado, enquanto aborda temas como especulação imobiliária, desigualdade social e os impactos do turismo na cidade.

Para os amantes da cultura negra brasileira, o documentário “Brasiliana: o musical negro que apresentou o Brasil ao mundo”, de Joel Zito Araújo, revela a trajetória da companhia de teatro, dança e música fundada em 1949 no Rio de Janeiro. O grupo, formado por artistas negros, levou a cultura brasileira para nada menos que 90 países em suas turnês.

A região amazônica ganha destaque com duas produções: “Empate”, documentário de Sergio de Carvalho que resgata a história do movimento seringueiro nas décadas de 70 e 80 no Acre, mostrando as estratégias pacíficas de resistência contra o desmatamento; e o curta “Dasilva Daselva”, de Anderson Mendes, que apresenta a vida e obra do artista e ecologista Sebastião Corrêa da Silva, criador de mais de 600 obras sobre a fauna e flora amazônicas.

O Nordeste também está representado com “Serão”, documentário de Caio Bernardo que retrata o cotidiano de uma família no Cariri paraibano, entre a extração manual de cal e o trabalho na indústria têxtil.

Do Espírito Santo chegam dois curtas-metragens: “Depois Deste Desterro”, de Renan Amaral, que acompanha uma personagem que retorna à terra natal durante a ditadura militar em 1968; e “Canto das Areias”, de Maíra Tristão, que resgata a memória de uma vila que foi soterrada pelas dunas.

A criançada também tem espaço garantido na programação com a coleção Cine Curtinhas, que reúne oito filmes infantis. Entre as opções estão “PiOinc”, sobre a amizade entre um porco e um passarinho; “Abraços”, animação que narra a história de uma filha que escreve aventuras imaginárias para animar a mãe; “O Jardim Mágico”, inspirado em fábulas; e “Eu e o boi, o boi e eu”, que explora a cultura popular da lenda do Boi da Manta.

Todas as produções estão disponíveis gratuitamente no site itauculturalplay.com.br.